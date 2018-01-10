Bayraklı’da hayat dolu buluşmalar!

Bayraklı Belediyesi, Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) ile birlikte İzmir’de ilk kez uygulanan bir projeye imza attı. “Hayat dolu buluşmalar” isimli projeyle 15-35 yaş arası kadınlara iki ay boyunca haftanın iki günü matematik, kadın ve çocuk hakları, İngili

AÇEV’de gönüllü öğretmenlik yapan Serpil Giray, “Burada ders işlemiyoruz. Kadınlarla buluşuyoruz. Bir kadının neye ihtiyacı var tüm konuları işlemeye çalışılıyoruz. Hayat dolu buluşmalarda öğrenecek çok şey var” diye konuştu.

Kadınlara yönelik geliştirdiği projelerle dikkat çeken Bayraklı Belediyesi, AÇEV’le önemli bir projeyi hayata geçirdi. Kendini geliştirmek, daha bilinçli, etkili ve aktif olmak isteyen 15-35 yaş arası genç kızlara ve kadınlara ulaşmak için “Hayat dolu buluşmalar” ismiyle başlatılan projeye, Bayraklı Belediyesi’nin 27 mahallede açtığı semt merkezleri ev sahipliği yapıyor. Kadınların hayatlarında olumlu değişiklikler yapmak için başlatılan proje kapsamında kadınlar farklı konularda bilgilendiriliyor.

TÜM KONULARA DEĞİNMEYE ÇALIŞIYORUZ

Projeyle ilgili bilgi veren AÇEV’in gönüllü eğitmenlerinden Serpil Giray, “15 yıldır AÇEV’de gönüllü okuma yazma öğretmenliği yapıyorum. Bayraklı’da yeni bir projeye başladık. Hayat dolu buluşmalar… Her yönden kendini geliştirmek isteyen kadınlarımızı; aklınıza gelebilecek her konuda bilgilendiren, kimseye danışma ihtiyacı duymadan, hayatlarını kolaylaştıracak bir proje…Burada ders işlemiyoruz. Kadınlar bir araya geliyor, buluşuyor. 17 buluşma yapacağız. 2 ay haftanın 2 günü pazartesi ve çarşamba günleri 3 saat bir arada olacağız. Kursların asıl amacı; kadının daha da güçlenmesi, varlığını hissettirmesi, yetiştirdikleri çocukları daha etkin ve güzel bir gelecek hazırlaması. Bir kadının neye ihtiyacı var tüm konuları işlemeye çalışılıyoruz. AÇEV Bu projeyi İzmir’de ilk defa yapıyor. Kurs sonunda katılımcılara sertifikalarını vererek eğitimimizi tamamlayacağız” dedi.

BAYRAKLI’DA KADININ ADI VAR!

Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, “Kurulduğumuz günden bu yana kadınların sosyal hayatta daha fazla ve etkin yer alabilmeleri için projeler üretiyoruz. Bu anlamda da önemli bir yol kat ettik. Şimdi de AÇEV’le güzel bir işbirliğimiz oldu. Kadınlarımız, düzenlenen kurslarda farklı konularda bilgilendiriliyor. Kursa katılanların hepsi memnun. Toplumumuzda kadınlarımızın hak ettiği yere ulaşana kadar mücadelemiz devam edecek. Biz tüm projelerimize kadınları katıyoruz. Bayraklı’da kadının var” dedi.

KURSİYERLER NELER SÖYLEDİ?

"İÇİNE KAPANIK BİRİYDİM"

Projeye katılan ev hanımlarından Rabia Tekin, “Ben bu kursa katılmadan önce içine kapanık birisiydim. Kursa katılmaktan bile çekindim. Burada farklı şeyler öğrendim. Hayatla ve kendimle ilgili…Hayata düz bir şekilde bakıyordum şimdi geniş bir bakış açısıyla bakmaya başladım. Bir adım atacaksam düşünerek bilinçli bir şekilde atıyorum. Hayatımla ilgili neler yapmam gerektiğini öğrendim. Artık arkadaşlarım bilinçli bir şekilde davranıyorsun diyor. Kursa katılmadan önce bu tepkileri almıyordum. Kadın hakları ile ilgili bilgi sahibi oldum. İş konusunda kendimizi nasıl geliştire bileceğimizi öğrendim” dedi.

"BİRÇOK ŞEYİ BURADA ÖĞRENDİM"

Kursiyerlerden Yüksel Kurt (35) ise, “Hayat dolu buluşmalar projesi için belediyemize ve AÇEV’e ayrıca teşekkür ediyorum. Bildiğimi zannettiğim kelimelerin bile anlamlarının daha farklı olduğunu anladım. Burada öğrendiklerimizi evde ve çevremizde uygulamalı olarak yaptığımızda yakınlarımızı bizdeki farkı görebiliyorlar” dedi. Kursiyerlerden Semra Kurdular (27) ise, “Bu kurs bizim için çok önemli. Birçok eksik yanımızı tamamlıyoruz. Kadın haklarını öğrendik. Okuma yazmayı öğrendikten sonra birçok şeyi burada öğrendim. Kendimi öğrendim. Ben vardım toplumda ama bunun farkında değildim. Kendimi ifade etmeyi nerelere başvura bileceğimi öğrendim” dedi.