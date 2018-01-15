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15.01.2018 11:30

Bayraklı’da engellilere psikolojik destek

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Bayraklı’da engellilere psikolojik destek
Bayraklı Belediyesi bünyesinde engellilere yönelik hizmet veren danışma merkezinde psikolojik sorunlar çözüme kavuşuyor. Randevu sistemiyle seanslar halinde gerçekleştirilen görüşmelerde engelliler merkezden güler yüzle ayrılıyor.

Engelli bireylerin her zaman yanında olan Bayraklı Belediyesi onların sorunlarıyla da yakından ilgileniyor. Osmangazi Mahallesi’nde kentin en büyük engelli merkezi içinde hizmet veren danışma merkezinde, belediye psikoloğu engelli vatandaşlarla birebir iletişim kuruyor.   

HAYATA DAHA OLUMLU BAKIYORLAR

Bayraklı Belediyesi psikoloğu Gülhan Ayaz, görüşmeler sayesinde engelli vatandaşların hayata daha olumlu baktığını söyledi. Ayaz, “Mayıs ayından itibaren Engelli Dayanışma Merkezimizde Bayraklı' da oturan engelli vatandaşlarımıza, hayata daha iyi adapte olmaları ve hayatlarına daha kolay devam etmeleri için yardımcı oluyoruz. Genellikle çocuk isteyen aileler çocuklarının hayata adapte olamayacağını ve bu şekilde bir hayatın sürdürülemeyeceğini düşünüyor. Bedensel engeli olan yetişkinler ise bazı yerlere ulaşamamanın verdiği sıkıntıları yaşıyorlar. Biz bu konularda onlara daima yardımcı oluyoruz. Ayrıca isteyen herkes randevu yoluyla başvuruda bulunabilir" dedi.

ONLARIN MUTLULUĞU İÇİN…

Bayraklı’da engellilere yönelik projeler geliştirerek, engelleri ortadan kaldırdıklarını belirten Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, “İzmir’in en büyük engelliler merkezini söz verdiğimiz gibi Bayraklı’ya kazandırdık. Merkezimizde engellilere yönelik birçok faaliyet gerçekleştiriyoruz. Engelli vatandaşlarımızın evlerine kapanmasına asla izin vermiyoruz. Onları hayatın içine çekiyoruz, evlerinden alıp merkezimize getiriyoruz. Onların mutluluğu için elimizden geleni yapıyoruz. Danışma merkezimizde ayrıca engellilerimize psikoloğumuz yardımcı oluyor” dedi.

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