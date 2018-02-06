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06.02.2018 13:45

Bayraklı Belediyesi’nin kütüphaneleri

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Bayraklı Belediyesi’nin kütüphaneleri
Bayraklı Belediyesi tarafından 15 farklı mahallede hizmet veren kütüphanelerindeki üye sayısı 15 bine yaklaştı.

Yerli-yabancı yaklaşık 50 bin kitap ve çeşitli yayını ziyaretçilerine sunan teknolojik donanımlı kütüphaneler birer kültür yuvası haline dönüştü.

“Her mahalleye bir kütüphane” sloganıyla yola çıkan Bayraklı Belediyesi, bu hedefine emin adımlarla ilerliyor. 15 kütüphaneyi vatandaşların ücretsiz kullanımına sunan ve 16. kütüphaneyi açmaya hazırlanan Bayraklı Belediyesi, kütüphanelerin teknolojik alt yapılarını da güçlendirerek buraları adeta teknoloji üssüne çevirdi.

ZİYARETÇİ SAYISI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Yapılan yatırımlarla birlikte ziyaretçi sayısının da her geçen gün arttığı kütüphanelere üye sayı 14 bin 196’ya yükseldi. 2015’te yaklaşık 8 bin olan üye sayısına iki yılda 6 binin üzerinde yeni üye kazandırıldı. Öte yandan bağış sistemiyle zenginleşen kütüphanelerdeki kitap sayısı 45 bin 737’ye ulaştı.

HERKES İÇİN KÜTÜPHANE

Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, tüm mahallelerde kütüphane kurmayı hedeflediklerini belirterek, bu merkezlerden her kesimden vatandaşın yararlanmasının mutluluk verici olduğunu söyledi. Karabağ, “Herkes için kütüphane projesinin desteğiyle kütüphanelerimizin teknoloji alt yapılarını güçlendirdik. Çocuklarımız buralarda ödevlerini yapıyor, kitap okuyor. Evinde bilgisayar olmayanlar buradaki bilgisayarlardan yararlanıyor. Yetişkinlerimiz de internet üzerinden verilen seminerleri takip ederek birçok farklı konuda bilinçleniyor. Kitap sayımızı da her geçen gün artırıyoruz. Bu konuda da vatandaşlarımızdan destek bekliyoruz" dedi.

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