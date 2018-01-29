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29.01.2018 20:50

Bayern Münih-Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta?

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Bayern Münih-Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Bayern Münih-Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde Alman ekibi Bayern Münih ile son 16 turu ilk maçında deplasmanda karşı karşıya gelecek. Temsilcimiz Beşiktaş deplasmanda oynayacağı ilk maçtan avantajlı skoru elde etmek için mücadele edecek. Karşılaşmanın tarihi, saati ve yayın bilgileri de belli oldu.

Bayern Münih-Beşiktaş hangi kanalda, saat kaçta?

Temsilcimiz Beşiktaş'ın Devler Ligi'nde Bayern Münih ile oynayacağı son 16 turu ilk maçı 20 Şubat Salı günü TSİ ile 22:45'te TRT1 ekranından yayınlanacak.

Almanya'da Allianz Arena'da oynayacak ilk maçın rövanşı ise 14 Mart 2018 Çarşamba günü TSİ ile 20.00'de İstanbul'da Vodafone Park'ta oynanacak.

Beşiktaş grup aşamasını, 4 galibiyet ve 2 beraberlik tamamlarken, 14 puanla lider olarak son 16 turuna kalmıştı. Bayern Münih ise gruplarda, 5 galibiyet ve 1 mağlubiyet elde ederek, 15 puanla Paris Saint-Germain'in ardından 2'inci sırada yer alarak üst tura yükselmişti.

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