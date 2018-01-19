Bayburt Havalimanı’na teklif veren şirketler kafa karıştırdı

Cumhuriyet yazarı Çiğdem Toker, Bayburt Havalimanı'na teklif veren 4 şirketle ilgili çarpıcı bilgileri köşesine taşıdı.

İşte Çiğdem Toker'in "Bayburt Havalimanı’na teklif verenler" başlıklı yazısı:

Adalet dağıtılmayan ülkemizde, devletin kaynak dağıtma mekanizmaları hızlı ve “verimli” biçimde çalışmayı sürdürüyor. Nüfusu 90 binin biraz üzerinde olan ve komşu olduğu üç ilde de (Trabzon, Erzurum, Erzincan) havaalanı bulunan Bayburt’a -da- havalimanı yapılmasında önemli bir etap geride kaldı.

Meraklısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kendisi Bayburtlu olan Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın bu müjdeyi verdiğini, hatta Ağbal’ın toplamda 285 milyon TL ödenek ayrıldığı sözünü hatırlayacaktır.

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İhale 16 Ocak’ta, yani üç gün önce yapıldı, Ulaştırma Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü’nce gerçekleştirilen ihalenin resmi adı:

“Bayburt-Gümüşhane Havalimanı Altyapı ve Müteferrik İşler İnşaatı İşi.”

24 ayrı firma/firma grubunun teklif verdiği açık ihalede, en uygun teklifi 169 milyon 497 bin TL’ye dört firmadan oluşan bir konsorsiyum verdi. Yüzde 11 indirimle verildiği ilan edilen bu teklifin sahipleri:

İntaş İnşaat + Yedigöze İnşaat + Aga Enerji + Emiroğlu İnşaat.

Dört firma arasında bilinirliği nispeten yüksek olan firmanın adı, Aga Enerji.

Bilinirliği yüksek, zira denizin milyonlarca ton taşla doldurularak yapılacağı Rize Havalimanı’nı Cengiz İnşaat ile birlikte üstlenen Aga Enerji, ayrıca İstanbul’da Ataköy metro ihalesini de kazanmıştı. Adı sık sık Bayburt Grup ile anılan Aga Enerji, bu yaygın ön kabule karşın Bayburt Grup’un resmi internet sitesindeki şirketler arasında yer almıyor. Yani Bayburt Grup, Aga Enerji’yi grup şirketi olarak göstermiyor. Gelin görün ki, “Kim bu Aga Enerji?” diye aradığınızda da elle tutulur ciddi bir sonuç almanız imkânsız. Devletten milyarlık ulaştırma ihaleleri alan Aga Enerji adlı şirketin bir internet sitesi bile yok.

Üç şirket aynı adreste

Bayburt - Gümüşhane Havalimanı ihalesinin sonuçlandığını öğrenince, Ticaret Sicili’nden küçük bir araştırma yaptım. En düşük teklifi veren dört şirketin üçü, aynı iş merkezinde faaliyet gösteriyor.

Tekrar hatırlatalım en düşük teklifi veren dörtlü konsorsiyumu: İntaş İnşaat + Yedigöze İnşaat + Aga Enerji + Emiroğlu İnşaat.

İşte bu gruptan Yedigöze, Aga Enerji ve Emiroğlu İnşaat’ın şirket merkezleri, Ticaret Sicili kayıtlarına göre Yeşilköy’deki EGS Business Port’ta. Üçü de aynı blokta B-3 blok. Ve Üçünün de numara bölümünde 12/2 yazıyor.

Aga Enerji ile Emiroğlu İnşaat’ın şirket ortakları da aynı isimde, Ersin Tuncay isminde buluşuyor. Şüphesiz ki hayat tesadüflerle dolu. Ve bu adres ve isim çakışması da mucizevi bir rastlantı olabilir.

Yine de bir havalimanı ihalesine, konsorsiyum görünümünde teklif vermiş farklı isimler altındaki firmaların aynı adreste faaliyet gösteriyor olmasını dikkatlerinize sunuyorum. (Belki hatırlatmak gerekiyor niyesini? Çünkü gazetecilik. Çünkü dağıtılacak kaynak bütçeden.)

Bayburt Havalimanı için herhalde birilerinin arazileri istimlak edilecek. İşin bu faslından da acaba kimler kazançlı çıkacak?

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