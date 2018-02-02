BAU ve DHA geleceğin gazetecileri için imza attı

Geleceğin gazetecilerini yetiştirmeyi amaçlayan ve Bahçeşehir Üniversitesi ile Doğan Haber Ajansı işbirliğiyle kurulan International News Academy eğitim programının imza töreni gerçekleştirildi.

Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan ve Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel'in katılımıyla düzenlenen imza töreninde geleceğin gazetecilerini yetiştirmenin önemine dikkat çekildi.

"BU ORTAKLIK İKİ GRUBA DA İYİ ŞEYLER GETİRECEK"

İşbirliğinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, "Biz Enver Beyle eski dostuz. Bahçeşehir Üniversitesi'ne eskiden beri ilgimiz vardı. Bu ortaklığın iki gruba da iyi şeyler getireceğine inanıyorum" dedi.

Dijital çağda bir işe başladıklarını söyleyen Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Enver Yücel de "Üniversite eğitimini artık Sanayi Devrimi'ndeki anlayışla yürütemeyiz. Anaokulu ve ilkokulu da böyle yürütemeyiz. Bizim bunu artık değiştirmemiz lazım. Herkes, endüstricimiz, sanayicimiz 'endüstri 4.0' diyor.Endüstrinin 4.0 olabilmesi için eğitimin 5.0 olması lazım. Biz eğitimi değiştirip, dönüştürmeden endüstriyi dönüştüremeyiz. Medyada, haber ajanslarında çalışan kişiler veya bu sektöre girecek olan kişiler dünün anlayışıyla bu işi yürütemezler. Bugünün anlayışıyla yürütmeleri lazım" diye konuştu.

"HABERCİLİK DE EĞİTİM KADAR DENEYİM DE ÖNEMLİ"

Dünyada ve Türkiye'de medyanın hızlı bir değişim ve dönüşüm içinde olduğunu söyleyen Doğan Holding İcra Kurulu Başkanı Vekili Yağmur Şatana, "Habercilik eğitim kadar deneyim kavramının da önemli olduğu bir meslek. Eğitim ve deneyimi bir araya getirmek adına Bahçeşehir Üniversitesi ile önemli bir projeye imza atıyoruz. INA ile günümüz medyasında payı yadsınamayacak kadar büyük bir teknolojiye hakim, tam donanımlı habercileri yetiştirerek sektöre yeni bir dinamik katmayı hedefliyoruz ve bunun heyecanı içindeyiz. Bugünün ve geleceğin habercilik ihtiyaçlarına cevap verecek insan kaynağının oluşturulması gerek bizler gerekse de ülkemizin geleceği açısından kritik bir konumda. INA'nın da bu ihtiyaca cevap verecek olmasının bizleri gururlandırdığını söylemek isterim" diye konuştu.

"NİTELİKLİ GAZETECİLER YETİŞTİRMEMİZ GEREKİYOR"

Doğan Haber Ajansı Yeni Medya ve Projeler Direktörü Salih Zeki Sarıdanişmet açılış konuşmasını yaparken, ancak değişime ayak uydurabilen medya kuruluşlarının ayakta kalabileceğini diğerlerinin ise kapandığını söyledi. Sarıdanişmet, bunu yaparken gazeteciliğin yüklediği misyonun yerine getirilmesi gerektiğini de vurguladı ve sözlerine şöyle devam etti: "Bizim her şeyi daha iyi anlayabilmek ve anlatabilmek için uzman gazetecilere ihtiyacımız var. Biz farklı branşlarda öğrenimini tamamladıktan sonra gazeteci olmak isteyen iktisatçıları, hukukçuları, tarihçileri bir formasyon eğitimiyle bu mesleğe kazandırmak istiyoruz."

"GENÇLER HABERİ DİJİTALDEN ALIYOR"

Teknolojinin, dijital dünyanın mesaj haline geldiğini belirten Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı ve proje koordinatörü Prof. Dr. Kemal Suher 2017 yılında yapılan araştırmalar sonucunda son 1 yılda gençlerin haberleri televizyon yerine tamamen dijital platformlardan almayı tercih ettiğinin ortaya çıktığını söyledi. Prof. Dr. Suher eğitimde çok önemli isimlerin de olduğunu ve öğrencilere uluslararası gazetecilik anlamında da deneyim katmayı hedeflediklerini söyledi.