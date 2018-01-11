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11.01.2018 13:00

Batman'da uyuşturucuya ağır darbe! Yarım tona yakın

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Batman'da uyuşturucuya ağır darbe! Yarım tona yakın
Batman Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 459 kilo 500 gram esrar ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

BATMAN, (DHA)-  Uyuşturucu madde ticareti yapıldığı tespit edilen ve depo olarak kullanılan bir işyerine Özel Harekat ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Batman Valiliği tarafından yapılan açıklamada, uyuşturucu ticareti yapıldığı değerlendirilen deponun kapısının balyoz ile kırılarak içeri girildiği belirtildi.

Açıklamada, "Depoda yapılan aramada toplam ağırlığı 459 kilo 500 gram uyuşturucu esrar maddesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili olarak gözaltına alınan 1 şüpheli şahıs İl Emniyet Müdürlüğümüzde tamamlanan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmiştir" denildi.

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