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27.12.2017 15:35

Başsavcılıktan son dakika Bylock açıklaması

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Başsavcılıktan son dakika Bylock açıklaması
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: "11.480 GSM numarası iradeleri dışında Bylock'a yönlendirildi. FETÖ bu yöntemi gerçek kullanıcıları gizlemek için kullandı."

Özkan ARSLAN / ANKARA,(DHA) Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada,  11 bin 480 GSM numarasının kullanıcıların iradeleri dışında 'ByLock' IP'lerine yönlendirilmiş olduğunun  tespit edildiğini söyledi. Açıklamada mağdurların tespiti için çalışmaların sürdüğü belirtildi. 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, FETÖ/PDY'ye yönelik yapılan soruşturmalarda örgütün gizli haberleşme için kullandığı 'ByLock' ile ilgili gelen yoğun ihbar ve şikayet üzerine soruşturma başlatıldı. 'ByLock'un örgüt üyeliğinin ispatında önemli bir delil olduğu ve bunun Yargıtay içtihatlarıyla da teyit edildiği belirtilen açıklamada, "Bu önemli ispat aracında delil güvenliğinin sağlanması ve örgütü yönelik mücadelenin sağlıklı biçimde yürütülmesi amacıyla soruşturma başlatıldı. Soruşturma sonucunda elde edilen bilgi ve belgeler MİT ve BTK'ya gönderilmiş, konunun her yönüyle incelenmesi ve araştırılması talimatı verilmiştir" denildi. 

"AMAÇ ÖRGÜTLE MÜCADELEYİ SULANDIRMAK"   

Açıklamada, MİT ve BTK'da yapılan detaylı incelemelerin sonucunda uygulama sunucularıyla bağlantısı tespit edilen bazı GSM hatlarının, bu bağlantının hemen öncesinde FETÖ üyelerince geliştirildiği değerlendirilen 'Mor Beyin' gibi uygulama sunucularına yönlendirilmiş olduklarının tespit edildiği belirtilerek, "Gerçekleşen detaylı inceleme neticesinde bağlantı ve veri parametreleri bakımından benzer özellikler taşıyan 11 bin 480 GSM numarasının kullanıcıların iradeleri dışında 'ByLock' IP'lerine yönlendirilmiş olduğu tespit edilmiştir. Bu kullanıcıların, gerçek 'Bylock' kullanıcılarının tespitini güçleştirmek ve FETÖ ile mücadeleyi sulandırmak amacıyla örgüt mensubu yazılımcılar tarafından geliştirilen uygulamalarla bilinçli olarak bylock.net alan adına yönlendirilmiş oldukları yönünde bulgular elde edilmiştir" denildi. 

"HUKUKİ DURUMLARI DİĞER DELİLLERE GÖRE DEĞERLENDİRİLECEK" 

Bunu yapan şüphelilerle ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtilen açıklamada, bağlantı tespitlerinin teknik yönlendirmeye dayandığı belirlenen 11 bin 480 GSM kullanıcısı ile ilgili bilgilerin ilgili kurumlarla paylaşıldığı belirtilerek, "Bu gelişmeler ışığında 'ByLock' sunucularına bilgi ve iradesi dışında yönlendirildiği tespit edilen GSM numarası kullanıcılarının hukuki durumlarının, soruşturma dosyasında yer alan diğer delillere göre soruşturma makamlarınca değerlendirilmesi gerekmektedir. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da hassasiyetle çalışmalarını sürdürmektedir" ifadeleri kullanıldı. 

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