Nazma Khan'ın girişimiyle her 1 Şubat'ta kutlanmaya başlanan Dünya Başörtüsü Günü, başörtülü Müslüman kadınlar ile gayrimüslimler arasında hoşgörü ve anlayışı güçlendirmeyi amaçlayıp dünyanın 140'tan fazla ülkesinde kutlanıyor.

ABD'de yaşayan Bangladeş kökenli aktivist Nazma Khan, başörtülü olmasından dolayı öğrenim hayatı ve günlük yaşamında karşılaştığı zorlukların ardından farkındalık oluşturmak adına 2013 yılında Dünya Başörtüsü Günü etkinliğini başlattı.