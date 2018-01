Basmacı: Tarımda bir an önce yerlileşmeliyiz!

CHP Denizli Milletvekili Melike Basmacı; “ Tarımda kendi kendine yetebilen bir ülke konumundan dışa bağımlı bir ülke haline geldik, tarımda biran önce yerlileşmeliyiz”. dedi.

Melike Basmacı; “Türkiye tarım gibi önemli bir üretim faaliyetini sürdürmeye devam etmek zorundadır. Çünkü ülkemizin içinde bulunduğu coğrafi konum ve iklim yapısı bize sunulan bir lütuftur. Türkiye de tarımın her kolunda kendi kendine yetebilecek bir potansiyel mevcuttur. Dış alım dışa bağımlılığa yol açar. Tahıl ve kırmızı et başta olmak üzere tüm ürünlerde dışa bağımlılık kabul edilemez. Mevcut potansiyellerimiz en uygun şekilde değerlendirilmeli üretim de destekleme politikaları yanı sıra denetimler sıklaştırılmalı ve tarım ve kırmızı et ithalatı azaltılmalıdır”. dedi

YERLİ TOHUMLARI İHRAÇ ETMEK YERİNE KULLANIMI ZORUNLU HALE GETİRİLMELİDİR

Basmacı “ Doğal zenginliklere sahip olan ülkemizde zengin gen kaynaklarımızı korumak, toprağı ve tohumu bozulmamış bir Türkiye bırakmak zorunluluklarımız arasında olmalıdır. Dünyada en çok sebze üreten ülkelerden biri olmamıza rağmen yerli tohum kullanımında da diğer alanlarda olduğu gibi dışa bağımlıyız. Yerli tohum kullanımı mutlaka devlet tarafından desteklenmeli ve tüm üretim biçimlerinde kullanılmalıdır. İsteğe göre ekim uygulaması yerine, bölgeler için en uygun üretim tipleri belirlenmeli ve o tipler desteklenmelidir.” Dedi

TARIM VE HAYVANCILIK FAALİYETLERİNE YÖNELİK İSTİHDAM PLANLAMASI YAPILMASI ŞARTTIR

Basmacı sözlerine şu cümlelerle devam etti; “Ülkemiz tarımında plansızlık son derece hâkimdir. Her bölge için toprak türüne, iklim şartlarına ve yüksek verime göre en uygun ürün yetiştirme zorunluluğu getirilmeli tarımsal faaliyetler daha çok desteklenmelidir. Tarım ve hayvancılık faaliyetlerine yönelik istihdam planlaması yapılması şarttır. Türkiye de işsizlik önemli sıkıntılarımızdandır, tarım alanda eğitim görmüş iş gücünün kalitenin ve verimin artırılabilmesi ve tarım yapan iş gücünü bilinçlendirmek adına tarımın başında olmaları gerekmektedir.”