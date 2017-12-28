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28.12.2017 12:05

Basmacı: Önlem alınmazsa sorumlu hükümettir

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Basmacı: Önlem alınmazsa sorumlu hükümettir
CHP Denizli Milletvekili Melike Basmacı öğrenci Yurtları sorunlarını Gençlik ve Spor Bakanlığına verdiği bir soru önergesi ile gündeme getirdi.

Basmacı; “Yurt hizmetleri öğrencilere devlet eliyle sağlanmalıdır. Türkiye de öğrencilerin barınma ihtiyacını karşılaması bakımından mevcut kapasitenin yeterli olmadığı sık sık dile getirilmektedir. Buna bağlı olarak öğrenciler, maddi imkânsızlıklar vb. sebebiyle özel yurt olarak açılan cemaat yurtlarında kalmaktadırlar. Cemaat yurtlarında yaşanan sansasyonel olaylar sık sık gündeme gelmektedir. Üzülerek söylüyorum Adana/Aladağ yurt yangını üzerinden bir yıl geçmişken, İzmir Dikili de cemaate ait bir yurtta erkek öğrencilere taciz olayı gündeme gelmiştir. Bunlar sadece basına yansıyan olaylardır.  Bu tarz olaylara fırsat vermemek için devlet yurtlarının arttırılarak her öğrenciye fırsat eşitliği yaratılmalı ve bu yurtlarda denetimler sıklaştırılmalıdır”  dedi.

CEMAAT YURTLARI KAPATILMALIDIR

Basmacı; Eğitim ve yurt hizmetlerini devlet eliyle sağlanması gerektiğini vurguladı. “15 Temmuz gecesi bu tarz yapılanmaların ne kadar tehlikeli olabileceğini hepimiz gördük. Farklı cemaatlerin olması yaşanabilecek tehlikeleri engellemez. Yağmurdan kaçarken doluya tutulmayalım. Bu yaşananlar bize ders olmalı artık gençlerimizi laik eğitim anlayışıyla yetiştirmeliyiz. Cemaat yurtları kapatılmalıdır.”  dedi.

Melike Basmacı’nın Gençlik ve Spor Bakanlığı’na vermiş olduğu yazılı soru önergesinde aşağıdaki sorular yer almıştır.

1)    Denizli Devlet yurdu kaç yatak kapasitelidir?

2)    Türkiye de Ortaöğretim öğrencilerini de kapsayan yurt projeniz mevcut mudur?
3)    Yurt sorununu çözüme kavuşturacak, ihtiyaca karşılık verebilecek bir yurt yapma projeniz var mıdır? Ne zaman başlanması ve bitirilmesi planlanmaktadır?
4)    Denizli de 2017-2018 öğretim yılında yurtlara yerleşen kaç öğrenci vardır?
5)    Denizli de 2017 2018 öğretim yılında yurt çıkmayan kaç öğrenci vardır?

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