Basmacı: İnin artık vatandaşın sırtından!

CHP Denizli Milletvekili ve CHP Yönetim Kurulu üyesi Melike Basmacı Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’e icralık verileri sordu.

Melike Basmacı; “Ekonomimiz iyiye gidiyor diyorlar, ekonomi hakkında tek bildiğimiz piyasaya sunulan ve kimsenin hiçbir şey anlamadığı şişirme rakamlar, ülkede büyük bir pahalılık mevcut, bırakın artık rakamları yüzdeleri, vatandaşlarımız borç batağına saplanmışken her 3 kişiden birinin borçlu, icralık olduğu ülkemde inin artık hakkıyla, emeğiyle çalışıp geçinmeye çalışan insanlarımızın sırtından” dedi.

Melike Basmacı Adalet Bakanlığına verdiği yazılı soru önergesinde Bakan Abdulhamit Gül’e aşağıdaki soruları yöneltti;

1) Türkiye de son 5 yılda yıllar itibariyle borcunu ödeyememesi sebebiyle icralık olan kaç kişi vardır?

2) Denizli de son 5 yılda yıllar itibariyle borcunu ödeyememesi sebebiyle icralık olan kaç kişi vardır?

3) Denizli de icra kararıyla maaşından kesinti yapılan kaç kişi vardır? Kaç tanesi ticari borçları kapsamaktadır?

4) Denizli de 2016 ve 2017 yıllarında bankalara kredi ve kredi kartı borcunu ödeyemediği için icra takibine düşen kaç kişi vardır?

5) Denizli de halen takipte olan kaç dosya vardır?

HER 10 EMEKLİDEN 7’Sİ BORÇ BATAĞINDA.

Melike Basmacı durumun emekli vatandaşlarda da aynı olduğunu emeklilerin yıllarca çalışılıp didinip prim ödediğini, emekli olduktan sonra tam rahat bir nefes alayım derken kendilerine sunulan maaşlarla birlikte daha büyük geçim sıkıntısı içerisine girdiklerini belirtti. Çoğunun maaşıyla geçinemediğini söyleyen Basmacı, "Şu andaki tablo gerçekten içler acısı, yıllarca çalışıp emek vermiş insanlar bu yaşamı hak etmiyorlar" dedi.



