Başkanlık Divanı Kılıçdaroğlu ve İnce'nin adaylığını duyurdu

Mükerrer imza tartışmasıyla ilgili Divan Başkanı Yılmaz Büyükerşen açıklama yaptı. Buna göre, Kılıçdaroğlu ve İnce aday olarak açıklandı , oylama anonsu yapıldı.

Divan Başkanı Yılmaz Büyükerşen, CHP Genel Başkanlığı adaylığı için 1130 delegenin Kemal Kılıçdaroğlu'na, 165 delegenin Muharrem İnce'ye imza verdiğini açıkladı.

Yılmaz Büyükerşen "Muharrem İnce'nin 165 imzası var ve bunlardan 2 imza sahibi imzalarını çekmişlerdir. 163 imzaya inmişti. 48'i mükerrer çıkmıştır. Geriye kalan 115. Bu sayı ile İnce'nin 127 oyu bulamamasına neden olmuştur. Buna karşılık CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun şu dilekçesi vardır: 'Genel başkanın aday tekliflerinin incelenmesi sonucu 48 delegenin her iki adaya imza verdiği bilgili paylaşılmıştır. İnce'nin 115 imzası görülmektedir. Mükerrer imzadan kaynaklı bir adayın genel başkanlık yarışına girememesi bana uygun gelmemektedir. Bu nedenle mükerrer oyu saptanan 48 imzanın benim genel başkanlığıma yönelik divanda dikkate alınmamasını diğer aday İnce'nin listesinde sayılmasını talep ederim.' Böylece her iki aday da genel başkanlık yarışına aday olarak katılmaktadırlar."



