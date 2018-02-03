  • BIST 118.119
  • Altın 161,652
  • Dolar 3,7638
  • Euro 4,6843
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 2 °C
04.02.2018 00:10

Başkanlık Divanı Kılıçdaroğlu ve İnce'nin adaylığını duyurdu

»
Başkanlık Divanı Kılıçdaroğlu ve İnce'nin adaylığını duyurdu
Mükerrer imza tartışmasıyla ilgili Divan Başkanı Yılmaz Büyükerşen açıklama yaptı. Buna göre, Kılıçdaroğlu ve İnce aday olarak açıklandı , oylama anonsu yapıldı.

Divan Başkanı Yılmaz Büyükerşen, CHP Genel Başkanlığı adaylığı için 1130 delegenin Kemal Kılıçdaroğlu'na, 165 delegenin Muharrem İnce'ye imza verdiğini açıkladı.

Yılmaz Büyükerşen "Muharrem İnce'nin 165 imzası var ve bunlardan 2 imza sahibi imzalarını çekmişlerdir. 163 imzaya inmişti. 48'i mükerrer çıkmıştır. Geriye kalan 115. Bu sayı ile İnce'nin 127 oyu bulamamasına neden olmuştur. Buna karşılık CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun şu dilekçesi vardır: 'Genel başkanın aday tekliflerinin incelenmesi sonucu 48 delegenin her iki adaya imza verdiği bilgili paylaşılmıştır. İnce'nin 115 imzası görülmektedir. Mükerrer  imzadan kaynaklı bir adayın genel başkanlık yarışına girememesi bana uygun gelmemektedir. Bu nedenle mükerrer oyu saptanan 48 imzanın benim genel başkanlığıma yönelik divanda dikkate alınmamasını diğer aday İnce'nin listesinde sayılmasını talep ederim.' Böylece her iki aday da genel başkanlık yarışına aday olarak katılmaktadırlar." 


 

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Zeybekci: 1-2 güne roket atmaları kesilir03 Şubat 2018 Cumartesi 19:30
  • CHP 36. Olağan Kurultay Sonuç Bildirgesi yayımlandı03 Şubat 2018 Cumartesi 19:17
  • İnce: Kimsenin lütfuna ihtiyacım yok03 Şubat 2018 Cumartesi 18:27
  • Başkanlık Divanı Kılıçdaroğlu ve İnce'nin adaylığını duyurdu03 Şubat 2018 Cumartesi 18:09
  • CHP'de kurultay heyecanı! İşte dakika dakika gelişmeler03 Şubat 2018 Cumartesi 18:08
  • Meral Akşener'den çok sert çıkış: Yüreğin yetiyorsa...03 Şubat 2018 Cumartesi 17:41
  • 'Mükerrer oy' tartışmasında gelişme! İnce'nin adaylığı konusu netleşti03 Şubat 2018 Cumartesi 17:08
  • Meral Akşener memleketinde esnafı ziyaret etti03 Şubat 2018 Cumartesi 16:40
  • CHP'nin 36’ncı Olağan Kurultayı'ndan YENİ KARELER03 Şubat 2018 Cumartesi 15:34
  • İnce'den flaş Cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması!03 Şubat 2018 Cumartesi 15:10
    • FOTO GALERİ
    • Kılıçdaroğlu oyunu kullandı
    • İnce: Kimsenin lütfuna ihtiyacım yok
    • Meral Akşener memleketinde esnafı ziyaret etti
    VİDEO GALERİ
    • Darmık Dağı ele geçirildi
    • Çukur 15. bölüm fragmanı yayınlandı!
    • Seren Serengil cezaevine böyle gitti
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 507 487 31 17
    Haber Scripti