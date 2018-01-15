Başkan görevden alındı burslar kesildi!

Beşiktaş Belediyesi'nde Murat Hazinedar'ın görevden alınması gerekçesiyle, BELTAŞ Eğitim, Kültür, Hizmet ve Sosyal Yardım Vakfı'ndan burs alan öğrencilere ödemelerin yapılamayacağı bildirildi.

Şebnem Babat / Gazete Duvar - Beşiktaş Belediyesi eski başkanı Murat Hazinedar’ın görevden alınmasının ardından BELTAŞ Vakfı öğrencilere verdiği bursları durdurdu.

Beşiktaş Belediyesi’ne bağlı faaliyet gösteren BELTAŞ Eğitim, Kültür, Hizmet ve Sosyal Yardım Vakfı, burs verdiği öğrencilere gönderdiği mesajda, “Murat Hazinedar’ın görevden alınması ile darboğaza düşüldüğünü” bildirdi.

“Hayırseverlerin bağışları ile ayakta durduklarını” belirten vakıf, verdiği bursu durdurduğunu açıklayarak “yeni yılın ülkeye ve gençlere güzel günler getirmesi dileğinde” bulundu.

VAKIF: GEÇİCİ BİR DURUM

Vakıftan yapılan açıklamada ise bursların durdurulduğu doğrulandı ancak durumun ‘geçici’ olduğu belirtildi. Bu eğitim-öğretim yılında sadece ekim ayı ödemelerini gerçekleştiren vakıf, 2016-2017 döneminde bin 200 öğrenciye burs vermişti.

Öğrencilere gönderilen mesaj: