Başkan Ataç Batıkent'te projelerini anlattı

Tepebaşı Belediye Başkanı Dr. Ahmet Ataç, Hedef Batıkent Belde Evi’nde Tepebaşı Belediyesi’nin projelerini anlattı.

Düzenlenen bilgilendirme toplantıları ile mahallelerdeki Belde Evlerinde kadın kursiyerlerle buluşan Başkan Ataç, hem Tepebaşı Belediyesi’nin projelerini anlatıyor, hem de kursiyerlerden gelen istek ve önerilerini dinliyor.

Tepebaşı Belediyesi Hedef Batıkent Belde Evi’nde kadınlarla buluşan Başkan Ataç, Tepebaşı Belediyesi’nin her yaş grubuna hitap eden projelerini anlattı. Başkan Ataç, Batıkent Mahallesi’nin gelişimine de değinerek “Batıkent güzel bir noktaya geldi. Bir şehirde kültür, sanat, sağlık ve spor yoksa, o şehir gelişemez” dedi.

Belde Evleri, Su Sporları Merkezi, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Yunus Emre Spor Tesisi, Yaşam Köyü ve Montaj Atölyesi’ndeki çalışmalara değinen Ataç, yenilenebilir enerji konusuna da vurgu yaptı. Ataç, “Tepebaşı belediyesi olarak yenilenebilir enerji kullanımında Türkiye’de lider belediyeyiz. Kullandığımız güneş panelleri ile elektrik üreterek tasarruf ediyoruz. Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi’ndeki Su Sporları Merkezi, Uluslararası Leed Sertifikalı sahip yeşil bina olma özelliğine sahip.” dedi.

Eskişehir’e kurulması planlanan kömürlü termik santrale de dikkat çeken Başkan Ataç, “Termik santralin kurulmasına karşı çıkarken, alternatif önerileri de sunuyoruz. Bizden 3 paralel kuzeyde olan Almanya, daha çok güneş enerjisi kullanıyor. Eskişehir, Türkiye’de havası temiz olan 6 ilden biri. Yapılacak olan termik santralle havamız kirlenecek, sağlığımız tehlikeye girecek” dedi.

Düzenlenen etkinlik hatıra fotoğrafı ile buldu. Kursiyer kadınlar, Başkan Ataç’a kendi yaptıkları Atatürk resmini hediye ettiler.