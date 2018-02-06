Başkan Akgün acı gününde Altunok’u yalnız bırakmadı

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün ve belediye meclis üyeleri, dün annesini kaybeden CHP’li Meclis Üyesi Hayrettin Altunok’u acı gününde yalnız bırakmadı.

Büyükçekmece eski kaymakamı ve Büyükçekmece Belediye Meclis Üyesi Hayrettin Altunok, annesi Hatice Altunok’u (93) kaybetti.

Memleketi Adana’da defnedildi

Hayrettin Altunok’u acı gününde yalnız bırakmayan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün ve belediye meclis üyeleri, Adana’nın Kozan ilçesi Dilekkaya Köyü’nde merhume Hatice Altunok için düzenlenen cenaze törenine katıldılar. Düzenlenen cenaze törenin ardından Başkan Akgün ve belediye meclis üyeleri, Hayrettin Altunok ve ailesine taziyelerini ileterek, başsağlığı dileğinde bulundular.