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25.01.2018 18:15

'Başımın belası oldun' diyerek bacağından vurdu

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'Başımın belası oldun' diyerek bacağından vurdu
KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, kimliği belirlenemeyen bir kişi, Ayhan Kırdudu'nun (41) yanına yaklaşıp, "Başımın belası oldun" dedikten sonra tabanca ile ateş etti. Bacağından yaralanan Kırdudu tedavi altına alındı.

Alişan KOYUNCU/DERİNCE (Kocaeli), (DHA) -  Olay, öğle saatlerinde, Derince Denizciler Caddesi'nde meydana geldi. Bir süredir sokaklarda yaşayan Ayhan Kırdudu, kaldırımda yürüdüğü sırada arkasından yaklaşan kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi "Başımın belası oldun" dedikten sonra tabancayla 2 el ateş etti. Ayhan Kırdudu, sol bacağına isabet eden kurşunla yere yığıldı.

Ateş eden kişi koşarak uzaklaştı. Olayı görenler hemen polisi ve 112 Acili arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekibi Ayhan Kırdudu'ya ilk müdahalede bulundu. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kırdudu tedavi altına alındı. Polis olayın ardından kaçan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.
 

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