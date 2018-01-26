CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, Başbakan Binali Yıldırım'ın Türkiye Ortak Ödeme Platformu imza töreninde Türk ekonomisine ilişkin açıklamalarını değerlendirdi.

Budak’ın açıklaması şöyle:

“Başbakan Binali Yıldırım yatırımcıların Türk ekonomisine olduğunu iddia ettiği güvenini siyaset malzemesi haline getirirken ekonominin kırılganlıklarına ilişkin uyarılarda bulunanları masal anlatmakla, felaket senaryoları yazmakla suçlamaktadır. Başbakana göre yatırımcılar Türkiye’de yatırım için sıraya girmiş durumdalar. Ne yazık ki, Başbakan’ın çizdiği tablo gerçeği yansıtmıyor, veriler başbakanı doğrulamıyor.

Oysa, gerçek hiç de böyle değil. Biz kendisine kısaca hatırlatalım:

Ekonomi raporları yerli yatırımcıların ülkeden kaçtıklarını, yabancı yatırımcıların da ülkeyi tercih etmediklerini gösteriyor.

Geçen yıl gerçekleşen birleşme ve satın alma işlemlerinde yabancı sayısı 78 işlemle, son 8 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Yerli ve yabancı yatırımcı işlemleri işlem hacmi yaklaşık 10 milyar dolar gerçekleşerek Türkiye potansiyelinin çok altında kaldı.

Yurda gelen doğrudan yatırımlar yurt içi hâsılaya oranı 2006-2016 arasındaki 10 yılda yüzde 3,7’den yüzde 1,5’a düştü.

Aynı dönemde yurt dışına giden yatırımlarda ise artış olduğu gözleniyor.

Merkez Bankası verilerine göre, Uluslararası Doğrudan Yatırım Girişi 2017’de 2016’ya göre yüzde 9,5 azaldı. Tasfiye oranı bir önceki yıla göre yüzde 194,6 yani neredeyse yüzde 200 arttı.

Ülkemizde daha çok istihdam yaratan ve ihracata yönelik imalat sanayine yatırımlar yapan AB ülkelerinden gelen sermaye 2012’de, 7 milyar 305 milyon dolarken 2017’de 4 milyar 489 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Daha çok gayrimenkul ve toptan perakende sektör yatırımlarına yönelik olarak Yakındoğu ve Ortadoğu’dan sermaye akışı gözlenirken, gelen yatırımlar esas olarak hizmetler sektöründe gerçekleşti. Bunların yüzde 35.1’i finans ve sigorta faaliyetleri oldu. Bu yatırımlar, ülke istihdamına ve ihracatına gerekli katkıyı sunmadı.

Ayrıca 2017’de kaydedilen, yüzde 10’un üzerindeki işsizlik oranları, %11,92 ile son on beş yılın en yüksek enflasyon oranı; 47 buçuk milyar liralık bütçe açığı, 40 milyar doların üzerindeki cari açık gibi rakamlar da gösteriyor ki Sayın Başbakanın kendisi masallarla uyutulmaktadır. Gerçek olan ekonominin içinde olduğu sıkıntıdır.

Şimdi, bu rakamlar ışığında Sayın Başbakan, istihdam yaratmayan büyüme oranlarıyla, istihdam yaratmayan üretime katkısı olmayan yatırımlarla övünmeyi bir kenara bırakarak kez daha kimin masal anlattığı üzerinde düşünmelidir.

Ekonomi için temel unsur güvendir. Bunun da yolu hukuk ve demokrasidir. O nedenle ekonomi için atılacak ilk ve en önemli adım belirsizlikleri, keyfilikleri körükleyen OHAL’in kaldırılmasıdır. Hükümet, bu yönde adım atmadığı sürece Türkiye’nin ekonomik kırılganlıkları azaltacak yatırımları alması mümkün değildir.”