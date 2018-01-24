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24.01.2018 17:35

Başbakan'dan Zeytin Dalı açıklaması

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Başbakan'dan Zeytin Dalı açıklaması
Başbakan Binali Yıldırım, Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili "Operasyon planlandığı gibi devam ediyor ve şu ana kadar 214 hedef vurulmuş etkisiz hale getirilmiştir" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım ile Nijer Başbakanı Rafini ortak basın toplantısı düzenledi. Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili bilgi veren Yıldırım özetle şunları söyledi:

Terörün her türlüsü ile amansız bir mücadele veriyoruz. Afrin'e başlattığımız operasyonun amacı da Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlayacak ve bölgede terör oluşumlarına son verecek, orada yaşayan kardeşlerimiz üzerindeki zulmü kaldıracak, ayrıca Afrin'den ülkemize saldırılarının önüne geçecek ve ülkemizin, sınırlarımızın güvenliği, vatandaşlarımızın emniyetini sağlamak amacıyla operasyon başladı. Şu ana kadar planlandığı gibi devam ediyor. 214 hedef vurulmuş ve etkisiz hale getirilmiştir. Alanda temizlik çalışmaları sürdürülüyor. Bundan sonra ne olacak diye sorarsanız, bölgenin terörden PKK, YPG, PYD bunlar aynı terör örgütü ve DEAŞ'tan tam anlamıyla temizleninceye kadar ülkemize yönelik hiçbir silahlı tehdidin kalmayacağı anlaşılmayıncaya kadar planlandığı gibi gidiyor."


RAFANİ: BİZİMLE BİLGİ PAYLAŞILDI

Nijer Başbakanı Rafini ise şöyle konuştu: "İki ülke arasında çok eski ilişkiler var. Biz yol projesi ile birlikte bunu yeniden yaşatma arzusundayız. Bu yol bu bölgedeki halklara, kendi ürünlerini sunmak için daha yakın olmalarına fırsat verecek. Tıp eğitimi ya da eğitimi sağlamak için birbirlerine daha yakın olacak. Türk dostlarımız sözlerini tuttular. Fizibilite çalışmaları gerçekleşti. (Afrin operasyonu) Bizlerle bilgiler paylaşıldı, operasyonun hedefini anladık. Türk halkı, Türk devleti ve Nijer Devleti'nin terörizmle mücadele konusunda birçok benzerliklere sahip. Nijer'de de Boko Haram'ı biliyorsunuz. Ülkenin güneydoğusunda bu terörist gruplar, Mali'deki topraklarda da mücadelemizi sürdürüyoruz.

YILDIRIM'DAN KARDAK AÇIKLAMASI

Başbakan Yıldırım, daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kardak krizinin yıl dönümü nedeniyle sorulan soruyu Yıldırım şöyle yanıtladı :"Kardak'ta 1996'da yaşanan krizi bugüne taşımak, bununla ilgili faaliyet göstermek, yeni bir kriz oluşturmak komşuluğa yakışmaz. Biz terörle mücadele ile meşgulken komşularımızın bulanık suda balık avlama hevesine kapılması hiçyakışık almaz. Bunun da hoş karşılamayız. Buna benzer bir faaliyet eğer olursa Türkiye olarak bizim her zaman tedbirimiz vardır. Hiç kimse endişe etmesin. "

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