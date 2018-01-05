  • BIST 116.468
  • Altın 158,960
  • Dolar 3,7414
  • Euro 4,5089
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 9 °C
05.01.2018 17:15

Başbakandan flaş Abdullah Gül açıklaması

»
Başbakandan flaş Abdullah Gül açıklaması
Başbakan Binali Yıldırım, Abdullah Gül'ün KHK çıkışı hakkında açıklamalarda bulundu.

Başbakan Binali Yıldırım, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le ilgili soruya, "Kim ne karar verecek, hangi yolda gidecek. Bu o kararı verecek olanlara aittir. Biz kimse hakkında tahmin yürütme konumunda değiliz. 2019'da seçim olacak herkes meydana çıkacak, ben varım diyen milletten boyunun ölçüsünü alacak. Bu kadar basit. Abdullah Bey partide beraber yola çıktığımz bir arkadaşımızdır. Bizim arzumuz Abdullah Bey bu kutlu yürüyüşte görüşlerini her zaman bizimle paylaşabilir. Kamuoyunda bir tarafmış gibi ayrı şekilde değerlendirmeler yapmasını biz tasvip etmeyiz" yanıtı verdi.

Yıldırım'dan Soylu'ya tepki: İster İçişleri Bakanı olsun isterse... - HABERİ İÇİN TIKLAYIN

Başbakan Yıldırım'dan tartışılacak Murat Hazinedar açıklaması... - HABERİ İÇİN TIKLAYIN

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başbakan Yıldırım'dan 'erken yaşta evlilik' açıklaması: Yasaktır05 Ocak 2018 Cuma 14:08
  • Yıldırım'dan Soylu'ya tepki: İster İçişleri Bakanı olsun isterse...05 Ocak 2018 Cuma 14:02
  • Başbakan Yıldırım'dan tartışılacak Murat Hazinedar açıklaması...05 Ocak 2018 Cuma 13:56
  •  "Çocuklarımızı Nurettin Yıldızlardan koruyacağız" 05 Ocak 2018 Cuma 13:36
  • 17 Aralık paylaşımları ortaya çıkan AKP'li başkandan flaş karar05 Ocak 2018 Cuma 13:29
  • Pekşen: Bu haraçlar kimin cebine gidiyor?05 Ocak 2018 Cuma 13:12
  • KHK sonrasında 'Saray'dan ilk ihale yapıldı05 Ocak 2018 Cuma 12:50
  • Siyasette '100 Bin İmza' tartışması05 Ocak 2018 Cuma 12:34
  • Özdiş'ten Başbakan'a: Yerel basını bitirmeye mi çalışıyorsunuz?05 Ocak 2018 Cuma 12:05
  • Ağbaba taşeron işçilerle buluştu05 Ocak 2018 Cuma 12:00
    • FOTO GALERİ
    • Kılıçdaroğlu, Beşiktaş Belediyesi'nde konuştu
    • 20 yaşındaki er Kadir Kılınç'a son görev
    • Eminem'den Tinder itirafı
    VİDEO GALERİ
    • Esenyurt'ta temel kazısı sırasında toprak kayması
    • Aydın Boysan 'rakının adabını' böyle anlatmıştı
    • Burak Yılmaz'ın kaza anı görüntüleri ortaya çıktı
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti