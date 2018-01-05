Başbakandan flaş Abdullah Gül açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım, Abdullah Gül'ün KHK çıkışı hakkında açıklamalarda bulundu.

Başbakan Binali Yıldırım, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le ilgili soruya, "Kim ne karar verecek, hangi yolda gidecek. Bu o kararı verecek olanlara aittir. Biz kimse hakkında tahmin yürütme konumunda değiliz. 2019'da seçim olacak herkes meydana çıkacak, ben varım diyen milletten boyunun ölçüsünü alacak. Bu kadar basit. Abdullah Bey partide beraber yola çıktığımz bir arkadaşımızdır. Bizim arzumuz Abdullah Bey bu kutlu yürüyüşte görüşlerini her zaman bizimle paylaşabilir. Kamuoyunda bir tarafmış gibi ayrı şekilde değerlendirmeler yapmasını biz tasvip etmeyiz" yanıtı verdi.

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