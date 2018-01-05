Başbakan Yıldırım'dan tartışılacak Murat Hazinedar açıklaması...

Başbakan Binali Yıldırım, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın görevden alınmasının hukuki bir süreç olduğunu belirterek, "Herkes milletin denetimindedir" dedi.

Cuma namazı çıkışı gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Başbakan Yıldırım, ABD'deki Hakan Atilla davasıyla ilgili, "Adeta tiyatro gibi bir dava. Sonucu önceden kararlaştırılmış bir davayı bütün dünya izledi. Türkiye bir hukuk devletidir. Egemen bir ülkedir" ifadesini kullandı.

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Yıldırım, CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın görevden uzaklaştırılması hakkında da, "Memleket adına hizmet yapana kimsenin söyleyecek sözü olmaz. Yanlış yapanlar varsa, bunların da hukuk içerisinde karşılığını görmesi gayet doğaldır. Herkes milletin denetimindedir" diye konuştu.