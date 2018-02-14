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14.02.2018 10:40

Başbakan Yıldırım'dan sürpriz ziyaret!

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Başbakan Yıldırım'dan sürpriz ziyaret!
Başbakan Binali Yıldırım, Belarus ziyareti öncesi önemli açıklamalar yaptı.

Yıldırım, Belarus ziyaretinin ardından Almanya'ya geçeceğini ve Merkel ile bir görüşme yapacağını söyledi.

Yıldırım, şunları söyledi:

Ziyaretimiz kapsamında Belarus’ta başbakan, cumhurbaşkanı ve her iki meclis başkanlarıyla görüşmeler gerçekleştireceğiz. Belarus bağımsızlığını kazandıktan sonra ilk tanıyan ülke Türkiye’dir. Belarus ile ülkemiz arasındaki ilişkiler her yönüyle büyük bir ilerleme kaydetmektedir. Ziyaretimizin Türkiye’den ilk ziyaret olması da ayrıca önemli.

ALMANYA'DA MERKEL İLE GÖRÜŞME

Belarus programının arkasından Almanya ziyaretinde 15 Şubat günü Sayın Merkel ile bir görüşme gerçekleştireceğiz. Türkiye - Almanya arasındaki ilişkiler güçlü temellere sahiptir ve iki ülke arasında var olan bütün alanları enine boyuna konuşma fırsatımız olacak.

Özellikle son zamanlarda Almanya’nın bölücü terör örgütüne karşı daha kararlı tutumu umut vericidir, müspet bir gelişmedir. Zeytin Dalı operasyonu da dahil, terörle mücadele de dahil bir çok konuyu kapsamlı bir şekilde alacağız. Bu temaslarımızın sonunda da Münih’e geçip Münih güvenlik konferansına katılacağız. Konferansta Suriye’de yaşanan göç meselesi ve terörle mücadele meselesi, Türkiye’nin Suriye alanından kaynaklanan güvenlik sorunları ile ilgili bir konuşma gerçekleştireceğiz. Böylece temaslarımızı tamamlayıp Cuma günü yurda dönmüş olacağız.

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