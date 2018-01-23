Başbakan Yıldırım'dan flaş açıklamalar

Başbakan Binali Yıldırım: "Bu harekat son terörist yok oluncaya kadar devam edecek."

Başbakan Binali Yıldırım, "Türkiye, karanlık ellerin kirli oyunuyla diz çöktürülmeye çalışılıyor. Aziz millet bu oyuna gelmez. Türkiye, terör örgütleriyle mücadelesini elbette kesintisiz bir şekilde yürütecek'' dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Ankara'da, Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni'nde konuştu.

Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Kahraman gazilerimizin milletin gönlündeki değerlerinin yanında bugün verilecek beratlar çok sembolik kalıyor. Bugün takdim edilecek madalyalar milletimizin sizlere olan derin minnettarlığının saygısının nişanıdır. Değerli şehit yakınları, sizler vatan ve millet uğruna bir fidan misali yetiştirdiğiniz evlatlarınızı verdiniz. Acıları sizinle birlikte 80 milyonun yüreğine düştü. Gazilerimiz yine vatan ve millet savunması uğruna gazilik şerefine nail oldular. Bin yıldır bu topraklarda yaşıyoruz yiğit gazilerimizin kahraman şehitlerimizin fedakarlıkları olmasaydı bu topraklarda tutunamazdık ezan seslerini duyamazdık, vatan toprağının her köşesinde dalgalanan ay yıldızlı bayrağı göremezdik. Davamız barış ve kardeşlik davasıdır. Yakın geçmişte terörle mücadelede 15 Temmuz ve sınır ötesi operasyonlarda şehit düşen gazi olan kardeşlerimiz bu davanın önemli neferleridir. Her biri günümüzün Alparslan'ı Fatih Sultan'ı Mustafa Kemal'idir. Onlar İslamın kutlu medeniyetimizin şanlı tarihimizin kahramanlarıdır. Vatanımızın da içinde bulunduğu bu topraklar iki asırdan fazla büyük oyunların tezgahların yaşandığı süreçten geçiyor.

''TÜRKİYE, KARANLIK ELLERİN KİRLİ OYUNUYLA DİZ ÇÖKTÜRÜLMEYE ÇALIŞILIYOR''

Türkiye, karanlık ellerin kirli oyunuyla diz çöktürülmeye çalışılıyor. Aziz millet bu oyuna gelmez. Türkiye, terör örgütleriyle mücadelesini elbette kesintisiz bir şekilde yürütecek. Terör saldırılarının asıl amacı Türkiye'yi yürümekte olduğu kutlu yolculuktan çevirmektir. Küresel aktörlerin de perde arkasında Türkiye'ye yönelik saldırıları bizi tehlikelere karşı daha da açık hale getirdi. Bu aziz millet en zor zamanlarda dahi bayrağına vatanına ezanına ve devletine sahip çıkmıştır. En son örnek 15 Temmuz hain darbe girişiminde tanklara karşı burada bulunan kardeşlerimiz göğsünü siper etti halkın gücü tankın gücünü yendi. Bu bayraklar inmedi bu ezanlar dinmedi. Sadece Çanakkale Savaşı'nda bile onlarca millet bu topraklarda kader birliği yaptı mücadele verdi. Başkomutanımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın vatanı korumak için çağrıda bulunmasıyla adeta bir millet sokağa indi. Can verdik ama bağımsızlığımızdan bu cennet vatandan bayrağımızdan asla taviz vermedik. Ardından 29 gece sabahlara kadar nöbet tuttuk.

''KARDEŞ KARDEŞİ KIRDIRDILAR''

Zaman zaman Güneydoğu'da sergilenen ayrılıkçı oyunlara şahit olduk. Kardeşi kardeşe kırdırdılar. Çukur ve hendekler kazarak masum sivillerin hayatına kastettiler. Kutsalımıza Kur'an-ı Kerim'imize bile saldırmaktan geri durmadılar. Bu coğrafyada bin yılı aşkın süredir kardeşçe yaşayan bu aziz milletin arasına ayrılık tohumları ekemeyecekler.

''ONLARIN AĞABABALARINA DA DÜNYAYI DAR EDECEĞİZ''

Bölünmeyeceğiz bir olacağız iri olacağız kardeş olacağız birlikte Türkiye olacağız. Bayrağımızı indirmeyeceğiz teröristlere ve onların ağababalarına da dünyayı dar edeceğiz.

Şu ülke şöyle dedi bu ülke böyle dedi hiç bizi ilgilendirmez biz ölürken musalla taşlarından şehit cenazeleri kalkarken taziyelerini bile ağız ucuyla iletenler biz bu işe hukuk ve meşru müdafaa çerçevesinde son verirken ahkam kesmesinler. Ölen bizim askerimiz bizim polisimiz gazi olan bizim Mehmetçik'imiz. Asıl yıkılmak istenen şey kardeşliğimizdir. Kardeşliğimizi asla yok edemeyecekler.

''BU HAREKAT SON TERÖRİST YOK OLUNCAYA KADAR DEVAM EDECEK''

Bugün güney sınırlarımızda bazı oyunlar oynanıyor tezgahlar planlanıyor. Düne kadar bölgenin en büyük belası DEAŞ'tı. Türkiye Fırat Kalkanı ile bölgeye gitti DEAŞ'a en büyük darbeyi vurdu. Türkiye'nin terörle mücadelede gösterdiği samimi ve kararlı tutum bazı çevrelere yeterli gelmedi. Dost ve müttefik bildiğimiz bazı ülkeler sınırlarımıza 30 bin kişilik terör ordusu kurma hayaline kapılmıştır. Bu terör yapılanmasına son vermek için Zeytin Dalı Harekatı'nı başlattık. Bu harekat son terörist yok oluncaya kadar devam edecek. Harekat sırasında sanki Kürt kardeşlerimize yönelik bir operasyon yapılıyormuş gibi göstermeye çalışıyorlar. Bu doğru değildir. Amaç bu bölgede yaşayan Arap Kürt Türkmen sivil insaları PKK DEAŞ terör örgütlerinin zulmünden kurtarmak, sınırlarımıza yönelen her türlü tehdidi yerinde bertaraf etmek. Bugünlerde Türkiye'nin bu operasyonla ilgili yorumlar yapıyorlar ancak bunu yapanlar terör örgütünün emeline bilerek yahut bilmeyerek yardım ettiklerinin farkında değiller.

''KİMSENİN TOPRAĞINDA GÖZÜMÜZ YOK''

Sosyal medyada geçmiş olaylara ait fotoğrafları sanki Afrin operasyonunda çocuklar siviller öldürülüyormuş gibi takdim etmekten çekinmiyorlar. Sosyal medya sorumsuz medya değildir. Burada işlenen suçların hesabı da sorulmaya başlanmıştır. Zeytin Dalı Harekatı'na leke sürmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok.

''BAŞLARINA YIKACAĞIZ''

Bu bölgede bütün terör unsurları temizlenecek ve Suriye'den canını kurtarmak için vatanımıza gelen kardeşlerimiz oraya dönüp yerleşecek. Bölgede oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu başlarına yıkacağız.

''ONA BUNA GÜVENMESİNLER''

Ona buna güvenmesinler. Bizimle burada birlikte yaşamak istiyorlarsa emperyal güçlerin oyununa gelmesinler. Derhal silahlarını bıraksınlar.''