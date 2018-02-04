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05.02.2018 00:45

Başbakan Yıldırım'dan flaş açıklama

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Başbakan Yıldırım'dan flaş açıklama
Başbakan Binali Yıldırım'dan son dakika açıklaması geldi...

Yıldırım: "Hatay'a 60 Kilis'e 34 olmak üzere toplam 94 roket füze saldırısı yapılmış, 7 sivil vatandaşımız şehit olmuş 113 vatandaşımızda yaralanmıştır." dedi. 

Başbakan Binali Yıldırım Afrin harekatına ilişkin konuştu. Yıldırım, "Hatay'a 60 Kilis'e 34 olmak üzere toplam 94 roket füze saldırısı yapılmış, 7 sivil vatandaşımız şehit olmuş 113 vatandaşımızda yaralanmıştır" dedi.

Yıldırım'ın konuşmasında şu ifadelere yer verildi:

Afrin’de PKK/YPG ve DEAŞ örgütlerinin zulmünden inleyen Suriyeli kardeşlerimizin can güvenliğini sağlamak için kahraman Mehmetçik ve polislerimiz canla başla çalışıyorlar. Allah muvaffak etsin hepsi ile gurur duyuyoruz. 81 milyon vatandaşı için değil, güneyinde yaşayan milyonlarca Müslüman kardeşinin huzuru için mücadele vermektedir. Müttefik ülkelerin bu terör örgütleri ile iş tutması milletimizi ve bizi rahatsız ediyor. Bugün atılan füzelerin silahların nereden geldiğini çok iyi biliyoruz. Terör örgütleri ile işbirliği yapmayın. İnsan öldürmekten başka bir şey yapmayan terör örgütleri ile hiçbir yere varamazsınız. Türkiye bölgeye barış getiriyor, huzur getiriyor kardeşliği tesis ediyor.

 

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