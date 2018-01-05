Başbakan Yıldırım'dan 'erken yaşta evlilik' açıklaması: Yasaktır

Binali Yıldırım, erken yaşta evlilik tartışmasıyla ilgili olarak, "18 yaşına gelenler evlenme hakkına kavuşmuş olurlar. Bundan önce yapılan evlenmeler yasa dışıdır." dedi.

Cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başbakan Binali Yıldırım erken yaşta evlilik tartışmalarına ilişkin konuştu.

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Binali Yıldırım kamuoyunda büyük tepki çeken erken yaşta evlilik sorununa ilişkin şunları söyledi:

(Erken yaşta evlilik tartışması) Bugün biz de cumayı eda ettik. Hutbede hocamız güzel bir şekilde açıkladı. Ergenliğe erme ayrı iştir, evlenme yaşı kanunlarda bellidir. 18 yaşına gelenler evlenme hakkına kavuşmuş olurlar. Bundan önce yapılan evlenmeler yasa dışıdır. Bugün küçük yaşta evlenmiş, aileleri bölünmüş, kocası ya da eşi hapiste olan binlerce insan vardır. Bu bilgisizlikten, cehaletten kaynaklanan bir durumdur. Küçük yaşta evlilikler yasaktır, kabul edilemez.