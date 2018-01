Başbakan Yıldırım: Türkiye ekonomisi olumsuz etkilenmez

Çanakkale'de soruları yanıtlayan Başbakan Binali Yıldırım harekatın ekonomik boyutuna ilişkin "Türkiye ekonomisi bu ufak tefek operasyonlarla olumsuz etkilenecek bir ekonomi değildir" dedi

Habertürk- Başbakan Yıldırım, Çanakkale'de yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Türkiye ekonomisi bu ufak tefek operasyonlarla olumsuz etkilenecek bir ekonomi değildir. Bugün gidin, şehirlerde AVM'lerde, ticaret merkezlerde hayat normal akışı ile devam ediyor. Mehmetçiğimiz, ÖSO'ya mensup kardeşlerimiz orada bulunan terör gruplarını yok etmek, orada yaşanan Kürt, Arap, Türkmenleri bu zulümden kurtarmak için, aynı zamanda ülkemize saldırıları durdurmak için operasyon başlattılar. Bu Zeytin Dalı'nın zeytinleri orada yaşayan sivil, masum insanlara, dalları da teröristlere gidiyor.

Başbakan ve AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, partisinin Çanakkale İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, dün PKK-DEAŞ terör örgütlerini yok etmek için hava harekatıyla başlanan Zeytin Dalı Harekatı'nın bugün Mehmetçiğin karadan, tepelerine inmesiyle devam ettiğini söyledi.



Türkiye'nin hudutlarını korumak için Afrin bölgesinde bulunan Mehmetçiği, kahraman askerleri, şehitler diyarını Çanakkale'den selamladığını dile getiren Yıldırım, "Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçiğimizin Allah yar ve yardımcısı olsun. 80 milyon Türk evladının duası ve desteği onlarla beraber. Allah onlara yardım etsin, muzaffer etsin, muvaffak eylesin." diye konuştu.

"TÜRKİYE'NİN REFAHINDAN BAŞKA BİR DERDİMİZ OLAMAZ"

Yıldırım, 15 Temmuz gecesi Çanakkale'de de alçaklara geçit verilmediğini aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ay yıldızlı bayrağı indirtmediniz, ezanları dindirtmediniz, teröristlere fırsat vermediniz. Bütün şehitlerimizin ruhu şad olsun. AK Parti'nin değerli meselesi Türkiye'dir. Türkiye'nin refahı, Türkiye'nin huzuru ve mutluluğundan başka bizim bir derdimiz olmaz. AK Parti'ye gönül veren siz dava arkadaşlarımızla beraber bu yolu yürümekten büyük bir bahtiyarlık duyuyoruz. Türkiye'yi, içinde bulunduğu derin krizlerden çıkarmak için bu yola beraber çıktık. Çok çalışarak Allah'a şükür o karanlık günleri artık geride bıraktık. Büyük eserler ortaya koyduk. Bugün ülkemizin aydınlık yarınlarını inşa etmek için görev yapıyoruz. Bu yolda ilk gün ne kadar kararlıysak, ne kadar heyecanlıysak aynı şekilde yolumuza devam ediyoruz. Her gün gelişme, kalkınma yolunda ilerliyor, mesafe alıyoruz. Her saati iyi değerlendirmek, ülkenin her kuruşunu doğru, yerli yerinde harcamak için gayret gösteriyoruz. Duruşumuz asil milletin duruşudur. İnancımız milletimizin inancıdır. AK Parti, liderinden mahalle temsilcisine, başbakanından müşahidine kadar 'önce Türkiye' diyenlerin partisidir."

"TERÖRİST KALMAYINCAYA KADAR DEVAM EDECEK"



Türkiye'nin güney sınırlarının güvenliği için Fırat Kalkanı'nda olduğu gibi Zeytin Dalı Harekatı'nın da devam ettiğini belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

"Sonuç alıncaya kadar bir tane PKK'lı, DEAŞ'lı terörist kalmayıncaya kadar devam edecektir. Bizim ne Suriye'nin ne başka ülkenin bir karış toprağında gözümüz yok. Ülkemize yönelen açık terör tehdidini yok etmek için oralardayız. Meşru müdafaa hakkımızı, ne olduğunu, nasıl kullanacağımızı çok iyi biliyoruz. Uluslararası hukuka uygun olarak hukukumuzu da hudutlarımızı da koruyoruz. Sınırlarımızın yanı başında bir terör koridorunun oluşmasına asla geçit yok. Başka bir terörist ordunun kurulmasına ve bunların silahlandırılmasına da izin vermeyeceğiz. Ülkemizin güvenliği için her türlü tedbiri almak boynumuzun borcudur. Bizim meşru bir hakkımızdır. Bizim terörle mücadelemiz bilinmelidir ki bütün dünyanın iyiliği içindir. Zira bölgesel barış, dünya barışının güvencesidir.

Terör Batı'daki merkezleri vurduğunda, onu bir insanlık suçu kabul edip kınarken, bizim coğrafyamızda, Müslüman kanı döküldüğünde eğer teröre müsamaha gösterirseniz, destek olursanız... Müttefiklerimizin teröristlerin yanında, DEAŞ'ın, PKK'nın yanında yer alması bizi üzer."

"MÜTTEFİKLİK RUHUNA AYKIRI"

Amerika'nın Suriye'deki uygulamalarının, müttefiklik ruhuna aykırı olduğunu ifaden Yıldırım, "Bir yandan teröre karşı birlikte mücadele edelim diyeceksiniz, diğer yandan da binlerce teröristi güney sınırlarımızda yerleştirmek gayretine gireceksiniz. Teröre karşı net, kararlı bir tavır alması duruş göstermesi Amerika'nın da menfaatinedir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde dimdik ayakta ayakta durdukça bu ülkenin kimse bileğini bükemez, sırtını yere getiremez. Ülkemize, düşmanlık edenlerin hevesini kursağında bırakacağız. Bunu, Çanakkale'de yaptık, Kurtuluş Savaşı'nda yaptık, 15 Temmuz'da yaptık, Afrin'de de bunu yaparız, hiç kimsenin şüphesi olmasın." diye konuştu.

Başbakan Yıldırım, sloganlar üzerine "Biz sadece Rabbimiz'in huzurunda eğiliriz, başka hiçbir kimsenin önünde eğilmeyiz." dedi.