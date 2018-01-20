Başbakan Yıldırım: TSK havadan harekata başlamıştır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kendi göbeğimizi kendimiz kesiyoruz" açıklamasını yaparken,Başbakan Binali Yıldırım , "TSK havadan harekata başlamıştır" dedi.

Türk savaş uçaklarının Afrin'deki PYD hedeflerini vurmasıyla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kendi göbeğimizi kendimiz kesiyoruz" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım ise “Şu an itibarıyla kahraman Silahlı Kuvvetlerimiz, Afrin’de PYD/PKK ve DEAŞ unsurlarını yok etmek için havadan harekata başlamıştır” ifadelerini kullandı.

Afrin harekatına ilişkin Yıldırım, “Şu an itibariyle kahraman silahlı kuvvetlerimiz bir süreden beri milletimizin bölgedeki vatandaşlarımızın başını ağrıtan Afrin’de yaşayan Arap, Kürt, Türkmenlere zulüm eden PKK, PYD, YPG ve DEAŞ unsurlarını, teröristlerini yok etmek için havadan harekata başlamıştır. Allah mehmetçiğin, kahraman askerlerimizin yar ve yardımcısı olsun. Türkiye dostluklarına önem veren bir ülkedir. Ancak Türkiye’ye karşı husumet içinde olanlar birliğimizi beraberliğimizi bozmaya çalışanlar da en ağır şekilde cezalandırılırlar. Bunu bütün dünya bilmelidir. Kimseye düşmanlığımız yok” diye konuştu.

SON DAKİKA: Sınırda savaş uçakları bombalamaya başladı