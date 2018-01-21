Başbakan Yıldırım: Saat 11.05 itibariyle Gülbaba'dan başladı

Başbakan Yıldırım: "Saat 11.05 itibariyle Gülbaba'dan Türk askeri kara harekatı başlattı."

Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul'da medya temsilcileri ile bir araya geldiği toplantıda, Türk askerinin saat 11.05'te Kilis'in Gülbaba Mevkii'nden Suriye'ye geçerek kara harekatını başlattığını açıkladı.

Başbakan Yıldırım, "Buraya kadar kolay gelinmedi. Çok çetin mücadeleler verdik" dedi.

"4 SAFHADA YAPILACAK, 30 KİLOMETRE GÜVENLİ ALAN OLUŞTURULACAK"

Başbakan Binali Yıldırım, Zeytin Dalı Harekatı'nın 4 safhada yapılacağını, 30 kilometre derinlikte güvenli bir alan oluşturulacağını açıkladı. Afrin'de yerleşik tüm terör örgütlerinin temizleneceğini belirten Yıldırım, harekat başlamadan önce diplomatik bütün görüşmeler yapıldığını da aktardı.

KARA HAREKATI 11:05'TE BAŞLADI, YARALI ASKER YOK

Başbakan Yıldırım, 11:05'te Gülbaba mevkiinden kara harekatının başladığını açıkladı. Yıldırım, şu ana kadar yaralı askerin olmadığını söyledi.

"BÖLGEDE 8-10 BİN TERÖR UNSURU OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ"

İran'ın endişelerinin dikkate alınacağını söyleyen Başbakan Yıldırım, "Terör temizlenene dek harekat devam edecek. Bölgede 8-10 bin terör unsuru olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım Gazete ve televizyonların genel yayın yönetmenleri ve üst düzey yöneticileri ile Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi. Toplantıya Başbakan Binali Yıldırım'ın yanı sıra Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay'ın katıldı.

Toplantıda Başbakan Yıldırım'ın, medya temsilcilerine Türkiye'nin Afrin'de başlattığı "Zeytin Dalı" harekatı ile ilgili önemli bilgiler verdi.