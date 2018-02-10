Başbakan Yıldırım: Avrupa'nın geleceği Türkiye'ye bağlı

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Manisa Olağan İl Kongresi'nde konuşuyor.

Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasının satır başları şu şekilde;

Bugün Türkiye üç kat büyüdüyse, sorunların üzerine giden, sorunları torunlara bırakmayan bir iktidar olduğu için ve millet sevdalısı bir lider Recep Tayyip Erdoğan olduğu içindir.

15 yıl içerisinde devletle milletin arasındaki farkı kapattık, millet ile devleti barıştırdık.

'HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞI REDDEDİYORUZ'

Her türlü ayrımcılığı reddediyoruz 80 milyonun birliğini savunuyoruz.

Tarımsal faaliyette Türkiye, Avrupa'nın birincisi oldu. Tarım ve Gıda ürünleri ihracatımızı dört kat artırdık. Esnafa, tüccara destek vererek, kredi vererek güçlendirdik, ekonomimize daha fazla katkı sağladık.

Türkiye, AK Parti iktidarı ile ekonomide söz sahibi olan ülkelerden biri oldu.

Turizm gelirleri, 2017 yılının son çeyreğinde bir önceki yıla göre yüzde 28 artarak 6 milyar 110 milyon seviyesine ulaştı. AK Parti ile gelen ekonomik istikrar büyümeyi beraberinde getirdi.

'TÜRKİYE ENERJİ TİCARETİNİN MERKEZİ HALİNE GELECEK'

Türkiye, yakın bir gelecekte enerji ticaretinin merkezi haline gelecek.

'TÜRK EKONOMİSİ BU OPERASYONLARDAN ETKİLENMEZ'

Irak'ta Fırat Kalkanı'nda ve şimdi de Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin'de terörle mücadelede kararlıyız. Türk ekonomisi bu operasyonlardan etkilenmez.

Türkiye, 2018 yılında bütün sektörleriyle büyümeye, gelişmeye devam edecek.

Hızlı trenin, Afyon-Uşak istikametinden Manisa istikametine süratle yapımı devam ediyor. Manida'dan da İzmir'e devam edecek, Akhisar'da bağlanacak, Turgutlu'da bağlanacak.

'AVRUPA'NIN GÜVENLİĞİ TÜRKİYE'DEN SORUMLUDUR'

Türkiye, hem Asya hem Avrupa, iki kıta arasında oturmuştur. Avrupa'nın geleceği Türkiye'ye bağlıdır, Avrupa'nın güvenliği Türkiye'den sorumludur.

Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik meselesi bizden çok Avrupa Birliği'ni ilgilendirmektedir.

'ŞEHİTLERİMİZ OLACAK, VATAN İÇİN MÜCADELENİN BEDELİNİ ÖDEYECEĞİZ'

Şehitlerimiz olacak vatan için mücadelenin bedelini ödeyeceğiz ama emperyal emellere asla müsaade etmeyeceğiz. Terör örgütlerine gereken dersi bu millet verecek, bunun için herşey yapılacak.

Kılıçdaroğlu milli ve yerli olmamız gerektiğini söylüyor. Yerlilik ve millilik PKK'lılarla FETÖcülerle kol kola girmekle olmaz.

Biz orada sadece terör örgütleri ile mücadele etmiyoruz, biz orada emperyal güçlere karşı da mücadele veriyoruz.