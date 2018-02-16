Başbakan Yardımcısı Şimşek: Dikkatli olun!

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, sanal para birimi olan bitcoin ile ilgili soru önergesine Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek yanıt verdi.

Bitcoinin BDDK tarafından elektronik para birimi olarak kabul edilmediğini belirten Şimşek, kripto paralarla işlem yapanların olumsuzluklarla karşılaşabilecekleri konusunda uyarıda bulunduklarını söyledi.

HÜKÜMET BİTCOİNLE İLGİLİ NE DÜŞÜNÜYOR?

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in dünya çapında dijital para birimi olarak değer gören ve inişli-çıkışlı bir seyir izleyen Bitcoin ile ilgili soru önergesinde, “Bitcoin tüm dünyada kullanılan dijital bir para birimi olarak değer görmeye başlamıştır. Bitcoin'in herhangi bir merkezî kuruma bağlı olmamasının, bağımsız bir kriptopara olmasının farklı sorunlar üretebileceği düşünülmekte midir?

İnternet ortamında dijital para olarak tanımlanan ve yaygınlaşan uygulamaya yönelik hükümet olarak değerlendirmeniz nedir? Yasal dayanağı olmayan ancak sanal bir varlık haline gelen duruma karşı düzenlemeler yapılacak mıdır?” şeklinde sorular yöneltti.

KRİTPO PARALARIN KULLANIM ALANLARI ARTIYOR

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, CHP Niğde milletvekili Ömer Fethi Gürer’in önergesine verdiği yanıtta, “Bitcoin, oluşturulmalarında kullanılan kriptografik algoritmalara atıfla kripto paralar olarak adlandırılan dağıtık kütük (distributed ledger) ve/veya öbekzinciri (blockchain) teknolojileri ile işleyen sistemlerin ilkidir. 2008 yılında "kişiden kişiye elektronik para transfer sistemi" olarak ortaya çıkan ve bankacılık/ödeme sistemleri gibi aracılara ihtiyaç duyulmadan değer transferinin "güvenli ve hızlı" bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlama amacı taşıdığı belirtilen Bitcoin, bu tarihten itibaren İnternet ortamında hızla yayılmış, ve artan bilinirliğine bağlı olarak yükselen değeri ile de benzer teknolojiye sahip farklı kriptoparaların ortaya çıkmasına ve öbekzinciri teknolojisinin kullanım alanlarının artmasına neden olmuştur” dedi.

RİSK VE GETİRİLERİ ARAŞTIRILIYOR

Bitcoin ve benzeri teknolojilerin ne olarak sınıflandıracağı konusunda küresel düzeyde halen bir uzlaşıya varılamadığını anlatan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, “ABD, Çin, İngiltere, Rusya, Almanya, Kanada gibi ülkelerde bu teknolojilere yönelik bazı düzenlemeler getirilmiş olup, bu düzenlemelerde bahse konu teknolojiler emtia, sanal emtia, özel para, parasal hizmet, sanal varlık ve hesap birimi-özel para gibi farklı başlıklar altında sınıflandırılmıştır. Diğer ülkelerdeki bu gelişmeler devletimiz tarafından yakından takip edilmekte olup, bahse konu teknolojilerin olası riskleri ve getirileri üzerinde de kurumlarımızca çalışmalar yapılmaktadır” açıklamasında bulundu.

BİTCOİN, ELEKTRONİK PARA DEĞİL

Bahse konu teknolojilere yönelik Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından bazı girişimler gerçekleştirildiğini söyleyen Başbakan Yardımcısı Şimşek, “ BDDK tarafından 25.11.2013 tarihinde yapılan resmi açıklamada, özellikleri açısından bu teknolojilere en yakın varlık çeşidi olan ve ülkemizde 20.06.2013 tarih ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında söz konusu teknolojilerin elektronik para olmadıkları ve bu çerçevede 6493 sayılı Kanuna tabi olmadıkları duyurulmuştur” diye konuştu.

SPK UYARDI

Başbakan Yardımcısı Şimşek, SPK tarafından ise bahse konu teknolojiler için ülkemizde bir tanımlama veya düzenleme bulunmamasından dolayı, bunlara dayalı spot ve türev işlemler yapılmamasına yönelik olarak 01.12.2017 tarihinde Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'ne bir bildirim yapıldığını ve akabinde Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği, üyelerine bir Genel Mektup ile söz konusu bildirim duyurulduğunu hatırlattı.

BAŞBAKAN YARDIMCISI ŞİMŞEK: “DİKKATLİ OLUN”

Finansal İstikrar Komitesi'nin 34. Toplantısında bahse konu teknolojileri değerlendirdiklerini kaydeden Başbakan yardımcısı Şimşek, “ Değerlendirmeler sonrasında kripto paralar ile ilgili işlem yapan kişilerin herhangi bir zarara uğramamaları için dikkatli olmaları gerektiği vurgulanarak, kripto paralar ile ilgili işlem yaptıklarında olumsuzluklarla karşılaşabileceklerinin farkında olmaları gerektiği belirtilmiştir. Aynı toplantıda bahse konu teknolojilere ilişkin düzenlemelerin geliştirilmesi için bir çalışma grubunun da oluşturulmasına karar verilmiştir” ifadelerini kullandı.

GÜRER, “KARARLAR NET OLMALI”.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise bitcoin gibi sanal paraların değişik amaçlarla kullanıldığı yönünde iddiaların olduğunu belirterek, bazı ülkelerin bu para biriminin kullanılmasını yasakladığını anımsattı. Ömer Fethi Gürer, şimdilik çok olumsuz sonuçları görülmemiş olsa da sanal olduğu için kontrol ve denetimi yapılamayan bitcoin ile ilgili olarak pek çok insanın maddi açıdan zarar görebileceği yönündeki öngörülerin dikkate alınması gerektiğini vurguladı. CHP milletvekili Ömer Fethi Gürer, böylesine önemli bir konuda hükümetin uyarı niteliğinde açıklamada bulunmaktan ziyade, kontrollü ve hızlı kararlar almasının daha doğru olacağını kaydetti.

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