Başbakan: TSK havadan harekata başlamıştır

Türk savaş uçaklarının Afrin'deki PYD hedeflerini vurmasıyla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kendi göbeğimizi kendimiz kesiyoruz" dedi.
Başbakan Binali Yıldırım da, "TSK havadan harekata başlamıştır" açıklamasını yaptı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD Dışişleri Bakanı Tillerson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
SON DAKİKA: Sınırda savaş uçakları bombalamaya başladı
ABD ile Rusya arasında FLAŞ görüşme!
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