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13.01.2018 14:25

Başarılı sporcu yoğun bakımda...

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Başarılı sporcu yoğun bakımda...
Antalya'da düzenlenen Türkiye Açık Kick Boks Şampiyonası'na katılan Alperen Atabay (18), ringde müsabaka sırasında başına aldığı darbe ile yere düştü.

Posta-Hastaneye kaldırılıp ameliyat edilen Atabay'ın sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası, Antalya’nın Kundu bölgesindeki bir otelde yapılıyor. 8-14 Ocak tarihleri arasında düzenlenen turnuvaya 60 ilden yaklaşık bin 200 sporcu katılıyor.

 

Turnuvaya bugün öğleden sonra yapılan müsabakalarla devam edildi. Antalya Kemer’deki Alakuş Çamyuva Kick Boks Okulu’ndan şampiyonaya katılan Alperen Atabay, karşılaşma sırasında başına aldığı darbeyle yere düştü. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Atabay, ambulansla götürüldüğü özel hastanede ameliyat edildi. Ameliyattan sonra yoğun bakım ünitesine alınan genç sporcunun durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

ŞU AN UYUTULUYOR

Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, hastanede sporcunun ailesiyle görüştü. Organizasyon başarılı bir şekilde devam ederken böyle talihsiz bir olay yaşandığını söyleyen Başkan Kayıcı, “Sporcumuz maç esnasında sakatlık geçiriyor. Hemen ambulansla hastaneye getiriliyor ve müşahede altına alınıyor. Yapılan kontrol sonucunda ameliyata alınıyor. Şu an yoğun bakımda uyutuluyor. Futbol, yüzme, hangi spor branşı olursa olsun bunlar yaşanabiliyor. Umarım bir an önce iyileşir” dedi.

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