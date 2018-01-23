Başakşehir, şampiyonlara kök söktürüyor

Medipol Başakşehir, şampiyonluk yaşamış takımlara karşı yenilmiyor.

Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçında Bursaspor'u deplasmanda 3-0 mağlup ederek liderliğini sürdüren Medipol Başakşehir, lig tarihinde şampiyonluk yaşamış beş takıma karşı oynadığı maçlarda aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çekiyor.



Turuncu-lacivertli takım, lig tarihinde şampiyonluk yaşamış Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Bursaspor ile 2016'dan bu yana Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı son 24 maçta yalnızca 1 yenilgi yaşadı.



Abdullah Avcı'nın ekibi, söz konusu müsabakalarda 13 galibiyet alırken 10 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.



Medipol Başakşehir, tek yenilgisini geçen sezonun ikinci yarısında Kadıköy'de oynanan mücadelede Fenerbahçe'ye karşı 1-0 almıştı.

47 gol attı, 25 gol yedi

Turuncu-lacivertli ekip; Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Bursaspor ile oynadığı son 24 maçta gol sayılarında da rakiplerine büyük üstünlük kurdu.



Söz konusu mücadelelerde rakip fileleri 47 kez havalandıran Medipol Başakşehir, kalesinde ise 25 gol gördü.



Abdullah Avcı'nın ekibi yalnızca 2 maçta gol sevinci yaşayamazken, 8 müsabakada ise kalesini gole kapatmayı başardı.



Bursaspor'u son 4 maçta gol yemeden mağlup etti

Turuncu-lacivertliler, Bursaspor ile 2016'dan bugüne kadar oynadığı 5 maçta, 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.



Başakşehir, bu 5 maçta 10 gol atarken kalesinde yalnızca 3 gole izin verdi.



Medipol Başakşehir, rakibini son 4 maçta gol yemeden mağlup etmeyi başardı.

Galatasaray'a karşı son 4 maçını kazandı

Medipol Başakşehir, Galatasaray ile 2016'dan bu yana oynadığı 5 maçta rakibine galibiyet şansı vermedi.



Sarı-kırmızılı takımı 4 kez mağlup etmeyi başaran, 1 maçta sahadan beraberlikle ayrılan turuncu-lacivertliler, rakibinin filelerini 16 kez havalandırırken kalesinde ise 6 gol gördü.



Abdullah Avcı'nın öğrencileri, Galatasaray'a karşı son 4 resmi maçını da kazandı.

Beşiktaş ile 3 beraberlik

Medipol Başakşehir, bu süreçte son iki sezonun şampiyonu Beşiktaş ile ligde oynadığı 4 maçta da yenilmedi.



Turuncu-lacivertli ekip, siyah-beyazlı takımla yaptığı 4 maçın 3'ünden beraberlikle ayrılırken geçen sezon sahasında oynadığı mücadeleyi 3-1 kazanmayı başarmıştı.



Söz konusu maçlarda Beşiktaş filelerini 7 kez havalandıran Medipol Başakşehir, kalesinde ise 5 gole engel olamadı.

Tek yenilgi Fenerbahçe'ye karşı

Abdullah Avcı'nın öğrencileri, son 24 maçlık periyotta tek yenilgisini Fenerbahçe karşısında yaşadı.



Medipol Başakşehir, Süper Lig'de 4, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 kez karşılaştığı rakibi karşısında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve bir yenilgi yaşadı.



Turuncu-lacivertliler, bu maçlarda rakip kaleye 10 gol atarken kalesinde 8 gol gördü.

Trabzonspor ile 4 kez karşılaştı

Medipol Başakşehir, 2016'dan bu yana Trabzonspor ile ligde 4 kez karşı karşıya geldi.



İstanbul ekibi, bu karşılaşmalarda 1 galibiyet ve 3 beraberlikle sahadan ayrıldı. Rakibine 4 gol atan turuncu-lacivertliler, kalesinde ise 3 gole engel olamadı.