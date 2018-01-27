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27.01.2018 19:35

Barzani'den Afrin açıklaması

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Barzani'den Afrin açıklaması
IKBY eski başkanı Mesud Barzani, BBC’ye verdiği röportajda, TSK'nın Afrin'de başlattığı Zeytin Dalı Harekatını değerlendirdi.

Eski Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin'e yönelik düzenlediği "Zeytin Dalı" harekâtıyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu. Barzani, "Afrin'e Peşmerge göndermek oradaki meseleyi çözmez" ifadesini kullandı.

Mesud Barzani, röportajda, "Afrin’de savaş çözüm değil ve tarafların bundan vazgeçmeli" dedi.

Kendince Türkiye'ye akıl vermeyi de ihmal etmeyen Barzani, “Afrin’de devam eden operasyon derhal durdurulmalıdır, zira savaş ve çatışma hiç bir çözüme katkı sunmaz.” diye ifade etti.


 

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