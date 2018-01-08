Sözcü Gazetesi yazarı Can Ataklı, yandaşların hedefi olan yandaş Mehmet Barlas'ı köşesine taşıdı.

Sözcü Gazetesi yazarı Can Ataklı'nın yandaş Mehmet Barlas'la ilgili yazdığı yazınını ilgili bölümü şöyle:



"Barlas'ın durumu; gerçeği bilen sonsuza kadar yalan söyleyemez

İktidarın en önemli yandaşlarından biri olan Mehmet Barlas yazısındaki bir cümle nedeniyle eleştiri oklarına hedef oldu. Mehmet Barlas hafta içinde İran'daki olayları değerlendirdiği Sabah Gazetesi'ndeki köşesinde “İran halkının mutsuzluğunu yine bu halk değerlendirecektir. Eğer rejim sağlam değilse, halka rağmen ayakta kalamaz. Ancak buna asla ABD karar veremez. Bu vesileyle bizim aynı hatayı Suriye'de ‘Muhalif gruplar' diye terör örgütlerine verdiğimiz destekle ve Esad rejimini bizim bir iç sorunumuz gibi görerek yaptığımızı unutmayalım” demişti.

Mehmet Barlas'tan 'terör örgütlerine destek verdik' itirafı - HABERİ İÇİN TIKLAYIN

Tabii bir yandaş yazarın “Türkiye terör örgütlerine yardım etti” diye yazması bu yüzden suçlanan ve hatta hapse atılan kişilerin durumunu akla getirdi. Barlas'ın sözlerine tepki gösteren pek çok kişi “CHP'li milletvekili bu yüzden 25 yıla mahkûm edilip hapse atılmadı mı, Hüsnü Mahalli bu nedenle aylarca hapiste kalmadı mı, yüzlerce kişi bu konuda attığı twitler nedeniyle yargılanmıyor mu?” diye sordu. Birkaç gündür Barlas'ın bu yazıyı niye yazdığı da soruluyor.

Kimileri; “Barlas kokuyu alır, iktidarın gideceğini anlamıştır” diyor, kimileri “Suriye politikasında radikal dönüş olacak bunun habercisi” yorumları yapıyor. Bana göre bu yazının ardında hiçbir şey yok. Bu tamamen özensizlikten kaynaklanmıştır bana göre. Mehmet Barlas'ı da ailesini de çok uzun yıllar öncesinden tanırım. Şu sıralar görüşmüyorsak da, bu Barlas'ın entelektüel birikimi ve bilgi düzeyi çok yüksek nadir gazetecilerden olan biri olduğu gerçeğini değiştirmez.. Son yıllarda yaptıkları elbette hiç hoşuma gitmiyor ama Barlas'ın en azından gazetecilik namusu olduğunu açık yüreklilikle söyleyebilirim. Türkiye'nin Suriye'deki rejim muhaliflerine yardım adı altında terör örgütlerine yardım ettiğini Mehmet Barlas gibi iktidara çok yakın bir gazetecinin bilmemesi mümkün değildir.

Bu gerçeği yıllardır bilen Barlas konumunu korumak için bugüne kadar bu konuda yalan söylemekten hiç çekinmedi. Ancak işin gerçeğini bilen birinin bir yalanı sonsuza kadar saklaması mümkün değildir. Öyle ya da böyle günün birinde dil dolanır, dimağ karışır ve gerçek söyleniverir.

Barlas'ın başına gelen bence budur. Tabi konu kamuoyunda da dallanıp budaklanınca Barlas “en eski” yönteme başvurarak “Herkes salak kimse beni anlamıyor anlayan da yanlış anlıyor” repliğine tutundu. “Ben terörist derken o sırada terörist olarak kabul edilmeyen PYD'yi kastetmiştim. PYD sonradan terörist kabul edildi” savına sığındı. Madem amaç oydu ne diye açık açık yazmadı Barlas acaba da millete bulmaca çözdürmeye kalkıp sonra da herkesi salak yerine koydu? Neyse benim şimdi merakım Barlas'a da tıpkı Hüsnü Mahalli'ye yapıldığı gibi bir “sabahın körü” operasyonu düzenlenecek mi?"



Yazının tamamını Sözcü'de okumak için TIKLAYIN