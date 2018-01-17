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17.01.2018 17:00

"Barlas ailesinden tiksiniyorum"

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"Barlas ailesinden tiksiniyorum"
15 Temmuz darbe girişiminde hayatını kaybeden Yeni Şafak gazetesi foto muhabiri Mustafa Cambaz’ın oğlu Alpaslan Cambaz, Sabah gazetesinde yazan ve ATV’de program yapan Barlas ailesine tepki gösterdi.

Alpaslan Cambaz, “Sürekli ama sürekli CHP eleştiren kafalardan bu memlekete şimdiye kadar fayda gelmemiş, bu saatten sonra da gelmeyecektir. AKP camiasında biraz aklı olan insan Kılıçdaroğlu’nu takmaz ve enerjisini kendi hükümetindeki çürükleri görmeye, onları ayıklamaya harcar. Hep dediğim gibi: Bu iktidar birçok saldırı gördü ama yıkılmadı. Fakat kötü savunulduğu için yıkılacak. Onu saldıranlar değil, savunanlar yıkacak” açıklamasında bulundu.

‘BU TİPLERİ UÇAĞA DOLDURAN KİM?’

Sosyal medyadan açıklama yapan Alpaslan Cambaz, “Seni eleştiriyorum çünkü senden umudum var. Onu eleştirmiyorum çünkü ondan umudum yok. Bunu anlayabilmeniz için daha kaç 15 Temmuz yaşamamız gerekiyor? Yenikapı Ruhuna sadık kalmadı diye Kılıçdaroğlu’na yükleniyorsun. Sen sadık kaldın mı peki? Toplumu bu kadar ayrıştıranlar kim? Taraf’ın haşereleri ifşa olmuş, daha o günlerde ne oldukları ortaya çıkmıştı. Şimdi takiyyecilikte çığır açan bu tipleri ekranlara, gazetelere, uçağa dolduran kim? Üsluplarıyla, yöntemleriyle, her şeyleriyle FETÖ’nün ta kendisi olanların elinde 15 Temmuz’u oyuncak eden kim?” sorularını yöneltti.

‘TV’YE ÇIKARANLARA ŞEHİTLERİMİZİN HAKKINI HARAM EDİYORUZ’

Alpaslan Cambaz, “Barlas Ailesinden tiksiniyorum. Özellikle de kendi ismini Twitter hesabında bile ‘virüs’ yapan vasıfsızdan” diyerek Cemil Barlas’ı işaret etti. Fuat Uğur, Kurtuluş Tayiz ve Cemil Barlas’ın geçimişte Gülen cemaatini öven sosyal medya mesajlarının fotoğrafını da paylaşan Alpaslan Cambaz, şunları yazdı, “Hâlâ böylelerini adam yerine koyup TV’ye çıkaranlara da şehitlerimizin hakkını haram ediyoruz. A Haber’de az önceki manzara paylaştığım fotoğraflardaki gibiydi. Ne kadar midesi geniştir şunu izleyenin. Her şey göz göre göre oluyor. Görüp de susan korkakları da anlayamıyorum. Bu fitneciler yanına sokulur, seni bana beni sana kötü anlatır ve aranı açar. Kul hakkı yenen yerde berrak bir akılla düşünülmez. Bu tiplerin isimlerini ansam bile günüm kötü geçiyor, maneviyatım bozuluyor. Sizse evinize kadar sokuyorsunuz.”

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