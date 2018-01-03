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03.01.2018 15:55

Barış Manço, doğum gününde şarkıları ile anıldı

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Barış Manço, doğum gününde şarkıları ile anıldı
Barış Manço, 75'inci doğum gününde Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen konserle anıldı.

Fatma SAVAŞ İNAL /BOZÜYÜK (Bilecik), (DHA)-  Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi müzik eğitmeni Turan Meram ve gitar kursiyerleri tarafından, Metristepe Kültür Merkezi'nde 'Barış Manço konseri 'düzenlendi. İlçe Emniyet Müdürü Hakkı Güner, Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Nazmi Kuru, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Levent Susam ile çok sayıda kişinin izlediği konserde 31 Ocak 1999 tarihinde 56 yaşındayken aramızdan ayrılan Barış Manço'nun şarkıları seslendirildi. Turan Meram ve gitar kursiyerleri konserde Barış Manço'nun 25 şarkısını söylerken, izleyiciler de şarkılara eşlik etti.

Belediye Başkan Yardımcısı Nazmi Kuru konser sonunda Turhan Meram'a plaket verdi. Kuru yaptığı konuşmada, "Bozüyük'te düzenlenen bu güzel etkinlik için Bozüyük'ün yetiştirdiği en önemli değerlerden biri olan Turhan Meram'a ve öğrencilerine teşekkür ediyoruz. Barış Manço'yu doğum gününde anıyor olmak çok güzel. Barış Manço aramızdan ayrıldığında henüz doğmamış olan çocuklarımızın onun şarkılarını seslendirmesi son derece önemlidir" dedi.

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