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25.01.2018 05:55

Barış Atay'dan o sunuculara sert eleştiri

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Barış Atay'dan o sunuculara sert eleştiri
Oyuncu Barış Atay, ‘Hangi ünlüler Afrin paylaşımı yapmadı’ haberini sunan Beyaz TV sunucuları Ali Eyüboğlu, Ece Erken, İlkay Buharlı ve Bircan İpek’e tepki gösterdi.

Oyuncu Barış Atay, ‘Hangi ünlüler Afrin paylaşımı yapmadı’ haberini sunan Beyaz TV sunucuları Ali Eyüboğlu, Ece Erken, İlkay Buharlı ve Bircan İpek’e tepki gösterdi. “Neden desteklenmiyor, neden paylaşım yapılmıyor; acaba paylaşmayanlar kim diye izleyicimiz talep etti” diyerek hangi ünlülerin Türkiye’nin Suriye’de başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı’na dair sosyal medyada paylaşım bulunmadığına dair bir haber yapan sunucuları ‘cengaverler’ diye nitelendiren Atay, yapılanın hedef göstermek olduğunu söyledi. 

"Şu 4 cengaver bir masaya yerleşmiş; kim Afrin paylaşımı yapmış kim yapmamış diye sosyal medya taraması yapıyorlar. Hepinize, iktidar yalakasının akıllısıyla mücadele etme şansı diliyorum” ifadelerini kullanan Atay, sunucu Eyüpoğlu’ndan gelen "Yaptığın yargısız infaz, haksızlık ve faşizm. Afrin paylaşımı yapmayan her ünlünün mutlak bir gerekçesi vardır, onu bilmeden niyet okumam dediğim, diğer yorumcularla ters düştüğüm halde bu ne?” itirazına da şu cevabı verdi: 

"Yargısız infaz, haksızlık, faşizm gibi tanımların anlamını öğrendinizde konuşuruz. Uzun uzadıya okuma yapmaya gerek yok, kendi programınızı izleyin, hepsi var, kolaylık olur.”

 

Atay’ın takipçilerinin kendisine hakaret ettiğini belirten Eyüpoğlu’nun, “Sebebi sensin” mesajını da yanıtlayan Atay, "Tek tek ifşa edip, sabah akşam terörist, vatan haini olarak damgalanmasına sebep olduğunuz insanların yediği küfürlere, aldıkları tehditlere sayarsınız. Belki bu arada da 'biz ne halt ediyoruz yahu' diye düşünürsünüz de ya da yarın programda konu edersiniz” dedi. Atay, şöyle devam etti:

"Siz, dördünüz; o programda yayınlanan, söylenen her şeyden ve olası sonuçlarından sorumlusunuz. Yok öyle, 'ben demedim diğer üçü dedi' diye yan çizmek. Bundan sonra bende böyle, konu edecekseniz, cevabınızı da alacaksınız.”

Beyaz TV’de yayınlanan ‘Söylemesem Olmaz’isimli programın ilgili bölümünde Atay’ın da adı geçmişti. “Tuvalete gittiğinde bile paylaşım yapan ünlüler var, herkes Afrin’i konuşurken en azından bir bakın” yorumunda bulunan Ece Erken, “Ben bunu anlamıyorum” ifadelerini kullanmıştı. Programda, ünlü oyuncular ve şarkıcıların sosyal medya hesapları tek tek incelenmişti.

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