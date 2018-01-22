Barış Atay, Demet Akbağ'ın sessizliğine isyan etti

Oyuncu Barış Atay oyunun son olarak Ankara'da yasaklanmasının ardınadan Oyuncular Sendikası Başkanı olan Demet Akbağ'a isyan etti. Atay, kişisel Twitter hesabından Demet Akbağ'ı etiketleyerek, ''Bugün; Ankara valiliği, oynadığım oyunu yasakladı.Onunla yetinmedi,Ankara sınırları içerisinde,benim içinde olduğum,sinema, sinevizyon,sergi,söyleşi vb her şeyi süresiz yasakladı.Kurucu üyelerinden biri olduğum sendikanın başkanısınız ya! Haberdar olmak istersiniz...'' ifadelerini kullandı.
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