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22.01.2018 20:15

Barış Atay, Demet Akbağ'ın sessizliğine isyan etti

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Barış Atay, Demet Akbağ'ın sessizliğine isyan etti
Uzun zamandır tek başına oynadığı 'Sadece Dikdatör' oyunu önce Artvin'de yasaklanan daha sonra İstanbul Kadıköy'de ve son olarak da Ankara'da yasaklanan Barış Atay, Demet Akbağ'a isyan etti.

Oyuncu Barış Atay oyunun son olarak Ankara'da yasaklanmasının ardınadan Oyuncular Sendikası Başkanı olan Demet Akbağ'a isyan etti. Atay, kişisel Twitter hesabından Demet Akbağ'ı etiketleyerek, ''Bugün; Ankara valiliği, oynadığım oyunu yasakladı.Onunla yetinmedi,Ankara sınırları içerisinde,benim içinde olduğum,sinema, sinevizyon,sergi,söyleşi vb her şeyi süresiz yasakladı.Kurucu üyelerinden biri olduğum sendikanın başkanısınız ya! Haberdar olmak istersiniz...'' ifadelerini kullandı.

 

Ankara Valiliği'nden "Sadece Diktatör" açıklaması!

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