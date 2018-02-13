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13.02.2018 18:15

Barış akademisyeni Nuray Ergüneş Oruç yaşamını yitirdi

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Barış akademisyeni Nuray Ergüneş Oruç yaşamını yitirdi
“Bu suça ortak olmayacağız” bildirisi imzacısı ve İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde görevli Doç. Dr. Nuray Ergüneş Oruç’un yaşamını yitirdiği bildirildi

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde görevli Doç. Dr. Nuray Ergüneş Oruç yaşamını yitirdi. “Bu suça ortak olmayacağız” bildirisi imzacısı olan Oruç’un ölüm haberi Barış Akademisyenleri Twitter hesabından duyuruldu.

İstanbul Üniversitesi’nde tören
Nuray Ergüneş Oruç’un ölümü hakkında İstanbul Üniversitesi de bir duyuru yayımladı. Üniversitenin internet sitesinden yapılan duyuruda bugün saat 14.00’da tören yapılacağı bilgisi verildi. Duyuru şöyle:"İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Maliye Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Nuray Ergüneş‘i vefat etmiştir. Hocamız için 13 Şubat Salı günü (Bugün) Saat 14:00’da İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası Avlusu’nda tören düzenlenecektir. Hocamıza Allah’tan rahmet, ailesine, öğrencilerine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü"

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