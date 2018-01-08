  • BIST 116.305
  • Altın 158,988
  • Dolar 3,7498
  • Euro 4,4861
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 2 °C
08.01.2018 19:10

Barınaktan tiyatro sahnesine

»
Barınaktan tiyatro sahnesine
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait hayvan barınağı tarafından sahiplendirilen 'Boncuk' isimli köpek, Şehir Tiyatroları'nın sahnelediği 'Fareler ve İnsanlar' isimli oyunda sahneye çıkıyor.

İZMİT (Kocaeli), (DHA)-  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ekiplerince sokakta halsiz halde bulunan köpek, tedavisinin ardından Şehir Tiyatroları'nca sahiplenildi.

'Boncuk' isimli köpek, 'Dolores' adıyla 'Fareler ve İnsanlar' oyununda rol alıyor. 'Fareler ve İnsanlar' adlı tiyatro oyununda yaşlı çiftlik çalışanı Candy'nin köpeği rolünde sahneye çıkan Boncuk, tez zamanda sahnelere alıştı. Boncuk, ileriki zamanlarda farklı projelerde de rol alacak.

Şehir Tiyatrolarında oynanacak tiyatro oyunu için bir köpeğe ihtiyaç olduğunu ve uygun bir köpek araştırmaya başladıklarını söyleyen Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Fatih Sevdi, şöyle dedi:

"Fareler ve İnsanlar' oyunumuzda 'Dolores' isminde bir köpek karakter vardı. Daha önce bu karakteri canlandıran köpek, bazı nedenlerden dolayı şehir tiyatrolarından ayrılmıştı. 'Dolores' rolü için başka bir köpek bulmamız gerekiyordu. İlk etapta ekip arkadaşlarımızın köpeklerinden birisini eğitip sahneye çıkaralım diye düşündük. Ama bu fikir başarılı olmadı. Daha sonra aklımıza Büyükşehir Belediyemizin hayvan barınağı geldi. Ekipteki arkadaşlarla birlikte, hayvan barınağına gidip bir köpek sahiplenelim dedik. Barınağa gittiğimizde oradaki veteriner hekim arkadaşlar çok yardımcı oldular. Barınakta gezerken, oraya yeni gelmiş olan Boncuk'u gördüm, bana bakıyordu. O bakıştan sonra dedim ki, tamamdır biz Boncuk'u sahiplenelim. Boncuk buraya gelince birkaç eğitimden sonra sahneye çıktı. Boncuk'u sahiplendiğimiz yer ile irtibatı koparmadık. Oradaki veteriner hekimler Boncuk'un kontrollerini yapıyorlar. Ona buradaki depoda güzel bir yer verdik. Orada besleyip bakımlarını yapıyoruz. Arkadaşlarımız onu sahneye hazırlıyor. Tüm bunları yaparken Boncuk'un yabancılık çekmemesi için de çaba gösteriyoruz. İlk başlarda çekingen tavırları vardı. Binaya, kapalı alanlara girerken zorluk çekiyordu ama zamanla bu korkusunu yendi. Çok fazla zorlanmadan tiyatroya ve bizlere alıştı."

'BONCUK SAHNEDE MUTLU OLUYOR'

Boncuk'un sahneye alıştığını ve çok eğlendiğini belirten Fatih Sevdi, "Uzun yıllar çiftlikte yaşayan yaşlı bir çiftlik çalışanı Candy'nin Dolores isimli köpeğini canlandıran Boncuk, sahneye çıkınca çok mutlu oluyor. Boncuk, söz dinleyen disiplinli bir köpek. Eğitilmeye son derece müsait ve rolüne de çabuk adapte oluyor" diye konuştu.

Boncukla bire bir ilgilenen Fatih Sevdi, onu ara sıra dışarı çıkarıp gezdiriyor. Boncuk'un bütün ihtiyaçlarını karşıladıklarını da belirten Sevdi, "Temizlik ve bakımlarını yaptırıyoruz. Ayrıca belirli aralıklarla veterinerlere sağlık muayenesini yaptırıyoruz. İlerideki zamanlarda yapılacak olan yeni oyunlarda da sahne alacak" dedi.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Münir Özkul ile Tarık Akan aynı mezarlıkta08 Ocak 2018 Pazartesi 09:01
  • Efsanevi şarkıcı yaşamını yitirdi07 Ocak 2018 Pazar 18:54
  • Münir Özkul, son yolculuğuna uğurlandı07 Ocak 2018 Pazar 14:47
  • Usta oyuncu Münir Özkul'a son veda / GALERİ07 Ocak 2018 Pazar 14:34
  • Selda Bağcan'a büyük şok!07 Ocak 2018 Pazar 13:34
  • Bizim Aile'nin küçük Tuncay'ı Münir Özkul'u anlattı07 Ocak 2018 Pazar 10:32
  • Bilal Erdoğan ve Nuri Alço'dan taziye ziyareti06 Ocak 2018 Cumartesi 16:18
  • Çukurova 11'inci Kitap Fuarı açıldı06 Ocak 2018 Cumartesi 14:41
  • 'Sakarya Fırat'a büyük şok06 Ocak 2018 Cumartesi 11:20
  • Beyaz Saray'ı karıştıran kitap piyasaya çıktığı gün tükendi06 Ocak 2018 Cumartesi 09:41
    • FOTO GALERİ
    • İBB Meclisi’nde Hazinedar protestosu
    • Cenk Tosun’un eşi İngiliz basınının gündeminde
    • Kullanıcılar şokta! O uygulamalar birleşiyor...
    VİDEO GALERİ
    • Devlet Bahçeli açıkladı: Sosyal medya bu videoyla yıkıldı
    • İSKİ önünde 'Taşeron' eylemi...
    • Ambulans şoföründen alkışlanacak hareket
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti