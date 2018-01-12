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12.01.2018 21:55

Barcelona'dan son dakika Arda Turan açıklaması!

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Barcelona'dan son dakika Arda Turan açıklaması!
Barcelona İletişim Direktörü Jose Manuel Lazaro, Arda Turan'ın transferi ile ilgili beIN SPORTS'a özel açıklamalarda bulundu.

BeIn Sports'un aktardığı habere göre, Lazaro açıklamasında, "An itibariyle Arda Turan konusunda yeni bir gelişme yok. Transferde mevcut durum devam ediyor." dedi.

GÜMÜŞDAĞ: HAYIRLI OLACAK İNŞALLAH

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Başkan Vekili ve Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Arda Turan'ın transferiyle ilgili bir meclis üyesinin sorusu üzerine, "Görüşmeler devam ediyor. Hayırlı olacak inşallah" dedi.

İBB Meclisi'nin Ocak ayı oturumunda, Arda Turan'ın transferi konuşuldu.

İBB Meclisi Başkan Vekili ve Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, CHP'li Hüseyin Sağ'ın Arda Turan transferinin son durumunu sorması üzerine, "Görüşmeler devam ediyor. Hayırlı olacak inşallah" dedi.

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