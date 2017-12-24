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24.12.2017 13:45

Banka ATM'lerine yeni düzenleme

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Banka ATM'lerine yeni düzenleme
BDDK tarafından müşterilerin başka ATM’lerden para çekmeleri sonucu alınan komisyon oranlarına ilişkin yeni düzenleme yapıldı.

Düzenleme dün itibariyle Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK) bankalar arası ATM kullanımıyla ilgili yeni bir düzenleme geldi.

“Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”te değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlanan düzenlemede, “Yurt içi başka kuruluş ATM’si vasıtası ile gerçekleştirilen işlemlerden alınabilecek ücret, diğer kuruluşa işlem karşılığı ödenen tutar ile bu tutarın azami yüzde 15’ine kadar belirlenebilecek tutar toplamını aşmayacak şekilde, finansal tüketici ile ilgili kuruluş arasında düzenlenen sözleşme çerçevesinde belirlenir veya işlem anında finansal tüketicinin onayı alınarak tahsil edilebilir” dendi. Bu yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı'nın yürüttüğü de bildirildi.

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