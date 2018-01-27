Balıkesir'de şaşırtan görüntü: Fotoğrafını çekiyorlar

BALIKESİR'in Bandırma ilçesi ve çevresinde kuru soğuk havaların hüküm sürmesi, hava sıcaklığının da 1 ile 5 derece arasında seyretmesine karşın badem ağacı çiçek açtı.

Bandırma-Erdek karayolunda Kamplar mevkiinde yol kenarında zeytin ağaçları arasında yoğun bir şekilde çiçek açan badem ağacı, görenleri şaşkına çeviriyor. Vatandaşlar, araçlarını durdurarak cep telefonlarıyla fotoğraf çekip, görüntü alıyor.