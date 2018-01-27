Balıkesir'de şaşırtan görüntü: Fotoğrafını çekiyorlar

Bandırma-Erdek karayolunda Kamplar mevkiinde yol kenarında zeytin ağaçları arasında yoğun bir şekilde çiçek açan badem ağacı, görenleri şaşkına çeviriyor.
Vatandaşlar, araçlarını durdurarak cep telefonlarıyla fotoğraf çekip, görüntü alıyor.
Bandırma-Erdek karayolunda Kamplar mevkiinde yol kenarında zeytin ağaçları arasında yoğun bir şekilde çiçek açan badem ağacı, görenleri şaşkına çeviriyor.
Vatandaşlar, araçlarını durdurarak cep telefonlarıyla fotoğraf çekip, görüntü alıyor.
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