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27.01.2018 23:40

Balıkesir'de şaşırtan görüntü: Fotoğrafını çekiyorlar

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Balıkesir'de şaşırtan görüntü: Fotoğrafını çekiyorlar
BALIKESİR'in Bandırma ilçesi ve çevresinde kuru soğuk havaların hüküm sürmesi, hava sıcaklığının da 1 ile 5 derece arasında seyretmesine karşın badem ağacı çiçek açtı.

Bandırma-Erdek karayolunda Kamplar mevkiinde yol kenarında zeytin ağaçları arasında yoğun bir şekilde çiçek açan badem ağacı, görenleri şaşkına çeviriyor.

Vatandaşlar, araçlarını durdurarak cep telefonlarıyla fotoğraf çekip, görüntü alıyor.

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