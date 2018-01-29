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29.01.2018 12:35

Balık sevenlere kötü haber...

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Balık sevenlere kötü haber...
Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan, Doğu Karadeniz'de balık olmaması nedeniyle av sezonunun bitme noktasına geldiğini, teknelerin liman ve barınaklara sezon sonu olan 15 Nisan'ı beklemeden demirlemeye başladığını söyledi.

Arslan, yaptığı açıklamada, aralık ayıyla birlikte hamsinin Gürcistan ve Rusya karasularına geçtiğini, Doğu Karadenizli balıkçıların 1,5 aydır Türkiye tarafında avlanamadığını belirtti.

Denizlerde av yasağının 15 Nisan'da başlayacağını ifade eden Arslan, "Av döneminin sona ermesine 2 aydan fazla zaman var ancak Doğu Karadeniz'de avcılık sezonu bitme noktasına geldi. Denizde, kalan süre için bizi umutlandıracak iz ve işaret maalesef yok. Tekneler 15 Nisan'dan önce barınak ve limanlara demirlemeye başladı." dedi.

Arslan, hamsinin yanı sıra mezgit, barbunya ve istavrit gibi çeşitlerin avcılığının da bugünlerde olmadığını kaydederek, kıyı balıkçılarının da günlerdir denize açılmadığını dile getirdi.

Türk teknelerinin Gürcistan'da bulunduğunu aktaran Arslan, "Şu anda tezgahlardaki hamsi Gürcistan'dan geliyor. Bundan sonra hava şartları iyi gittiği sürece teknelerimiz Gürcü karasularında avcılığa devam edecek." diye konuştu.

Arslan, Gürcistan'da ağlara takılan hamsinin Giresun'daki tezgahlarda bugünlerde 10-15 liradan satıldığını da belirterek, "Vatandaşlar bundan sonra uygun fiyata balık yeme şansını bulamayacak. Havaya bağlı olarak fiyat oluşacaktır. Fırtınalı ve olumsuz hava şartlarının olduğu günlerde fiyatlar 20-25 lirayı görebilir." ifadesini kullandı. 

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