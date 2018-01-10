Bakırköy'de, yılda 100 bin hastaya hizmet

Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu, 2017 yılında Bakırköy Belediyesi Tıp Merkezi’nde yaklaşık 100 bin hastaya sağlık hizmeti sunulduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı’ndan tıp merkezi ruhsatı alan ilk belediye olduklarını hatırlatarak sözlerine başlayan Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu açıklamasında şunlara yer verdi: “Bakırköy Belediyesi olarak sosyal belediyecilik, eğitim, kültür-sanat,spor alanındaki çalışmaları çok önemsiyoruz ama ilk önceliğimiz her zaman sağlık hizmetleri olmuştur.Bakırköy Belediyesi Tıp Merkezimizde; kardiyoloji, kadın hastalıkları ve doğum, iç hastalıkları, kulak-burun ve boğaz hastalıkları, göğüs hastalıkları, radyoloji, cildiye, ortopedi ve travmatoloji, genel cerrahi, psikiyatri, üroloji, enfeksiyon hastalıkları, fizik tedavi ve rehabilitasyon, aile hekimliği, nöroloji, diyetisyen, mikro biyoloji branşlarında uzman doktorlarımız tarafından ücretsiz olarak yurttaşlarımıza hizmet vermekteyiz. 2017 yılında Bakırköy Belediyesi Tıp Merkezimizden yaklaşık 100 bin hastamıza sağlık hizmeti verdik. Belediyeler tarafından 19 başvuru olmasına rağmen Sağlık Bakanlığı’ndan tıp merkezi ruhsatı alan iki belediyeden biriyiz. Diğer belediyemiz 4 branşta hizmet verirken biz 18 branşta hastalarımıza sağlık hizmeti sunuyoruz.”

Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu açıklamasını şu şekilde sürdürdü:”Uzman hekimlerimizin istediği röntgen, ultrason, laboratuvar, mamografi, odiometre, solunum fonksiyonu testi, eko kardiyografi testi, nörolojik testler gibi ileri tanı testlerini de yine ücretsiz olarak yapmaktayız.Bakırköy’de sağlık önceliğimiz olmaya devam edecek.”