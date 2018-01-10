  • BIST 113.632
  • Altın 160,023
  • Dolar 3,7867
  • Euro 4,5242
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 3 °C
10.01.2018 12:20

Bakırköy'de, yılda 100 bin hastaya hizmet

»
Bakırköy'de, yılda 100 bin hastaya hizmet
Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu, 2017 yılında Bakırköy Belediyesi Tıp Merkezi’nde yaklaşık 100 bin hastaya sağlık hizmeti sunulduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı’ndan tıp merkezi ruhsatı alan ilk belediye olduklarını hatırlatarak sözlerine başlayan Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu açıklamasında şunlara yer verdi: “Bakırköy Belediyesi olarak sosyal belediyecilik, eğitim, kültür-sanat,spor alanındaki çalışmaları çok önemsiyoruz ama ilk önceliğimiz her zaman sağlık hizmetleri olmuştur.Bakırköy Belediyesi Tıp Merkezimizde; kardiyoloji, kadın hastalıkları ve doğum, iç hastalıkları, kulak-burun ve boğaz hastalıkları, göğüs hastalıkları, radyoloji, cildiye, ortopedi ve travmatoloji, genel cerrahi, psikiyatri, üroloji, enfeksiyon hastalıkları, fizik tedavi ve rehabilitasyon, aile hekimliği, nöroloji, diyetisyen, mikro biyoloji branşlarında uzman doktorlarımız tarafından ücretsiz olarak  yurttaşlarımıza hizmet vermekteyiz. 2017 yılında Bakırköy Belediyesi Tıp Merkezimizden yaklaşık 100 bin hastamıza sağlık hizmeti verdik. Belediyeler tarafından 19 başvuru olmasına rağmen Sağlık Bakanlığı’ndan tıp merkezi ruhsatı alan iki belediyeden biriyiz. Diğer belediyemiz 4 branşta hizmet verirken biz 18 branşta hastalarımıza sağlık hizmeti sunuyoruz.”

Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu açıklamasını şu şekilde sürdürdü:”Uzman hekimlerimizin istediği röntgen, ultrason, laboratuvar, mamografi, odiometre, solunum fonksiyonu testi, eko kardiyografi testi, nörolojik testler  gibi ileri tanı testlerini de yine ücretsiz olarak yapmaktayız.Bakırköy’de sağlık önceliğimiz olmaya devam edecek.”

 

Etiketler:
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İYGAD: 10 Ocak sembol olarak kaldı10 Ocak 2018 Çarşamba 08:38
  • Silivri halkı tehlikeli atık istemiyor!10 Ocak 2018 Çarşamba 08:19
  • Silivri'de köylüleri azarlayan görevli hakkında gelişme10 Ocak 2018 Çarşamba 08:10
  • Şişli Adalet Parkı açıldı10 Ocak 2018 Çarşamba 08:08
  • İBB'den flaş karar! Yılbaşında kaldırılan sefer yeniden başlıyor10 Ocak 2018 Çarşamba 03:06
  • Gelen tepkiler üzerine İBB'den yeni açıklama!09 Ocak 2018 Salı 17:44
  • "Metro yüzünden İstanbul halkı tehlike altında"09 Ocak 2018 Salı 14:45
  • Maçka Parkı'nda kafelerin yıkımı sürüyor09 Ocak 2018 Salı 14:43
  • İstanbul'da köylülerden 'taş ocağı' eylemi09 Ocak 2018 Salı 14:37
  • Akgün: Özgür Basın, güçlü demokrasinin teminatıdır09 Ocak 2018 Salı 13:37
    • FOTO GALERİ
    • Kemal Sunal ile Ahmet Kaya odalarına yoğun ilgi
    • Playboy'a kapak olan Türk kızı büyüledi...
    • Çıldır Gölü'nde atlı kızak keyfi
    VİDEO GALERİ
    • İYİ Parti'li Çiğdem Özer'den Alevilere mesaj
    • Beşiktaş'ta bir taksici aracında ölü bulundu
    • Yengenin paylaştığı çıplak video sosyal medyayı salladı
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti