Bakırköy'de çocuklar için dev işbilriği

Bakırköy Belediyesi, Bakırköy Kaymakamlığı, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Bakırköy Çocuk Masası ile Çocuk Hakları Zirvesi ve Kalkınma Derneği (ÇHZD) arasında çocuklara yönelik; danışmanlık, eğitim, sağlık tedbirleri işbirliği protokolü imzalandı.

İşbirliği protokolü ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında; korunma ihtiyacı olan, ihmal veya istismara uğrayan, suça sürüklenen veya suçtan mağdur olan çocuklarla ilgili çalışma yapılacak.

Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu, Bakırköy Kaymakamı Nazmi Günlü, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcıvekili Alparslan Yanıkoğlu ile Bakırköy Çocuk Masası Yürütme ve ÇHZD Başkanı Ebrize Çeltikçi’nin imzaladığı işbirliği prtokolüyle çocukların; suça sürüklenme, istismar ve ihmal nedenleri araştırılacak, suçtan suç ortamından, uyuşturucu madde kullanımından, her türlü istismar ve bağımlılıktan kurtulmaları sağlanacak, danışmanlık, eğitim, bakım, sağlık, barınma tedbirleri verilecek, hak ve esenliklerini güvence altına alınarak kendilerine ve topluma faydalı bireyler olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla yapılacak çalışmalarda kurumlar ile dernek ve Bakırköy Çocuk Masası- Bakırköy Belediyesi Sağlık ve Sosyal Çocuk Destek İstasyonu arasında sıkı bir işbirliği ile çocukları örselemeden koruyan ve biribirine bağlanan kurumsal imkanlarla destekleyen iyi bir yönetişim modelini örneklemek amaçlanıyor.

ÇOCUK MASASI ÇALIŞMALARI SADECE TÜRKİYE’DE DEĞİL AVRUPA’DA DA DİKKATLİCE İZLENİYOR

Bakırköylü muhtarlar, sivil toplum örgütleri temsilcileri ve öğretmenlerin de katıldığı işbirliği protokolü imza töreninde konuşan Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu çocuk masası çalışmalarının Avrupa’da da dikkkatlice izlendindiğini belirterek şunları söyledi: “Bakırköy Çocuk Masası’nda yaptığımız çalışmalar sadece Bakırköy’de, İstanbul’da, Türkiye’de değil benim de üyesi bulunduğum Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Parlementosu’nda da çok dikkatlice ve büyük beğeniyle izleniyor. Önümüzdeki hafta Parlemento’nun Strasbourg’da yapacağı toplantıda konsey üyelerine bilgi aktaracağım. Dezavantajlı grupların yaşadığı sorunlardan bahsedilirken, çocuklarımızın haklarının korunması, Onların mağduriyeti, istismarı, suistimali, fena muameleye maruz kalmalarıyla ilgili önleyici ve bilgilendirici çalışmalarımızı orada da anlatacağım. Hayatta bizler için en kıymetli varlıklarımız; çocuklarımızdır. Hayat, geleceğe yapılan yatırımdır. Bizim de en büyük yatırımımız; çocuklarımızdır. Onları korumak ve yarınlara hazırlamak da görevimizdir.”

CUMHURİYET SAVCISI HÜSEYİN AKÇAY’DAN İYİ BİR ÇOCUK KORUMA ÖRNEĞİ

Kurumlar arasında işbirliğİnin önemine vurgu yaparak bir konuşma yapan Bakırköy Çocuk Büro-Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Akçay da son günlerde yaşadıkları bir örnekle açıklama yaptı: “Gerçek adını saklayarak Pervin adını vereceğimiz 14 yaşındaki bir kız çocuğuyla ilgili somut örnek vermek istiyorum. Pervin, babası tarafından cinsel istismara uğratılmış bir kızımız. 6 çocuklu bir aileden. Rehber öğretmeninin başvurusuyla baba ağır cezada yargılanıyor. Pervin, babası tarafından tecavüze uğramış bir kız çocuğu olarak olayın duyulmasının ardından okuldan alınıyor ve tekstil işçisi olarak çalışmaya başlıyor. Pervin’in olaydan çok etkilendiği duruşmalar sırasında gönüllü sosyologları dikkatini çekiyor ve bize başvuruyorlar. Biz de Bakırköy Çocuk Masası ile irtibata geçtik. Masamızın öncülüğünde çok mesafe kat ettik. Konudan haberi olan Bakırköy Kaymakamlığı da kızın yaşadığı Küçükçekmece Kaymakamlığı ile irtibata geçti. Sonuçta bu kızımızın ailesine Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nden aylık 800 TL. maddi destek çıkıyor. Bakırköy Belediyesi Sağlık ve Sosyal Destek İstasyonu’nda psikolojik tedavisi yapılmaya başlandı ve ayrıca özel bir okulda eğitimine devam etmeye başladı. Bunu şunun için anlattım; kurumlar arası iyi bir işbirliği, iletişim ve multi-disipliner uygulamalarla mağdur bir çocuğumuzu toplumsal hayata geri kazandırılabiliriz.”

BAKIRKÖY’DEKİ 50 BİN ÖĞRENCİNİN 6 BİNİ RİSK GRUBUNDA

Bakırköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın da Bakırköy İlçesindeki toplamda 50 bin öğrenci bulunduğunu belirterek yaptıkları araştırmada 6 bin öğrencinin risk grubunda olduğunu açıkladı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın, çocukların asosyallikten kaynaklı olarak psikolijik tedaviye ihtiyacı olduğunu, çocukların yaşadığı en büyük problemin de parçalanmış aileler olduğunu söyledi.