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05.02.2018 13:05

Bakırköy'de 8439 kişiye yardımcı sağlık hizmeti

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Bakırköy'de 8439 kişiye yardımcı sağlık hizmeti
Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu, Bakırköy Belediyesi Yardımcı Sağlık Hizmetleri Biriminin 2017 yılında 8439 hastaya hizmet verdiğini açıkladı.

Bakırköy Belediyesi Yardımcı Sağlık Hizmetleri Biriminin, evde yardımcı sağlık hizmeti ve hasta nakil hizmetiyle Bakırköylü yurttaşların yanında olduğunu belirten Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu şunları ifade etti: “Bakırköy’de eğitim, spor, kültür-sanat hizmetlerini çok önemsiyoruz ama her zaman birinci önceliğimiz sağlık olmuştur. Bakırköy Belediyesi Tıp Merkezi’nde 18 branşta, yardımcı sağlık hizmetleriyle, çocuk ve yetişkin ağız ve diş sağlığı polikliniklerinde ile  fizik tedavi ünitelerinde  hastalarımıza ücretsiz sağlık hizmeti veriyoruz. Yardımcı sağlık hizmetiyle de; yatalak ve evinden çıkamayacak durumdaki hastalarımıza evde bakım hizmeti ve  ambulans ile  hastaneye gitmek zorunda olan hastalarımıza hizmet verilmektedir. Bakırköy Belediyesi Sağlık Hizmetleri Müdürlüğümüze bağlı çalışan Yardımcı Sağlık Hizmetleri Birimimiz 2017 yılında toplamda 8439 hastamıza hizmet vermiştir. Bu kapsamda 2017 yılında 6983 kişiye evde yardımcı sağlık hizmeti, 1456 kişiye de hasta nakil aracıyla hizmet verilmişitir. Evde bakım hizmeti kapsamında, doktor ve hemşire eşliğinde; reçeteli pansuman, serum, enjeksiyon, kan alma ve muayene işlemleri yapılıyor.   Yardımcı sağlık hizmeti birimimiz yılın 365 günü hastalarımıza şifa olabilmek amacıyla hizmet veriyor. Bu hizmetten yararlanabilmek için (212) 414 96 49 (Dahili:8020) numaralı telefonu Bakırköylü yurttaşlarımız arayabilir.”

Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu, evde bakım hizmeti kapsamında hasta ziyaretlerine zaman zaman kendisinin de katıldığını sözlerine ekledi.

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