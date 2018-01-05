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05.01.2018 21:25

Bakanlık'tan o bankanın reklamlarını durdurma kararı

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Bakanlık'tan o bankanın reklamlarını durdurma kararı
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, inceleme başlattığı "Çiftlikbank"ın reklamlarının 3 ay süreyle tedbiren durdurulduğu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:

"Bilindiği üzere son zamanlarda kamuoyunda sıkça gündeme gelen 'Çiftlikbank' ile ilgili olarak, Bakanlığımızın başlatmış olduğu incelemeler; gerek reklam ve tanıtımların yasalara uygun olup olmadığının denetimi, gerekse Bakanlığımız müfettişlerinin piramit satış yönüyle başlattıkları yerinde denetimleri ile devam etmektedir. Bu aşamada, firmanın gerçekleştirdiği tüm tanıtımlarda kullanmış olduğu 'Çiftlikbank' ifadesinin, Bankacılık Kanunu'nun 150'nci maddesine aykırılık teşkil ettiği tespit edilmiştir"

"GEREKLİ GÖRÜLDÜĞÜ HALLERDE İDARİ PARA CEZASI DA UYGULANABİLECEKTİR"

"Gerekli izinler alınmadan 'Banka' ifadesinin gerçek ve tüzel kişiler tarafından ticaret unvanlarında, ilan ve reklamlarda kullanılması ilgili Kanun maddesi gereği yasak olup, tüketiciler nezdinde bu yönde bir algı ve güven oluşturulmasının ve tüketicilerin tecrübesizliklerinin istismar edilmesinin önüne geçilmesi amaçlanarak, söz konusu reklamlar hakkında Reklam Kurulumuz tarafından üç ay süreyle tedbiren durdurma cezası verilmiştir. Gerekli incelemeler devam etmekte olup, firmadan konuyla ilgili görüş ve savunması alındıktan sonra yine Reklam Kurulumuz tarafından nihai karar verilecek, gerekli görüldüğü hallerde idari para cezası da uygulanabilecektir. Verilecek nihai kararların kamuoyu ile paylaşılacağını ifade ederken, tüketicilerimizin bu ve benzeri oluşumlara karşı daha hassas ve ihtiyatlı davranmaları, tasarruflarını bu gibi alanlara yatırırken azami özeni göstermeleri gerektiğini önemle hatırlatırız"

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