  • BIST 117.593
  • Altın 158,615
  • Dolar 3,7420
  • Euro 4,4921
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara -1 °C
08.01.2018 10:55

Bakanlıktan 'kağıt para' uyarısı

»
Bakanlıktan 'kağıt para' uyarısı
Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı rapora göre kâğıt paralar, virüs taşıyıcısı olarak 3 gün boyunca virüs taşıyabiliyor

Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Daire Başkanlığı’nın hazırladığı rapora göre, grip şikâyetleriyle acil servislere başvuru yapan sayısı artarak devam ediyor.
 
Gazete Habertürk'ten Fatmanur Boylu'nun haberine göre raporda en fazla grip virüsü çeşidi İç Anadolu Bölgesi’nde tespit edildi. Kadınlarda daha fazla grip virüsü görülüyor.

Vatandaşların bu yıl gribe erken ve hazırlıksız yakalandığını belirten Sağlık Bakanlığı Grip Bilim Komisyonu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, şu tavsiyelerde bulundu: “Toplu kullanım alanlarında hijyene dikkat edilmeli.Bir lokanta masasına dokunan grip hastasının virüsü 30 dakika boyunca masada kalabiliyor. Kâğıt para ise ciddi bir virüs taşıyıcısı olarak 3 gün boyunca virüs taşıyabilir. Uyku düzeninizi değiştirmeyin, yeme alışkanlıklarınızda büyük farklılıklara izin vermeyin, sigara dumanını solumayın.”
 

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türk Eczacılar Birliği'nden flaş uyarı!05 Ocak 2018 Cuma 15:53
  • Pizza ile ilgili tüm bildiklerinizi unutun...05 Ocak 2018 Cuma 10:56
  • Yılbaşı kilolarına karşı günde 2 bardak süt05 Ocak 2018 Cuma 10:44
  • "Evde bir ergen var ki!"05 Ocak 2018 Cuma 09:53
  • Bebeklerinizi kışın eve kapatmayın!05 Ocak 2018 Cuma 09:21
  • Bakanlık uyardı: Çok bulaşıcı... O iller tehlikede05 Ocak 2018 Cuma 08:28
  • Canan Karatay'dan flaş ithal et açıklaması05 Ocak 2018 Cuma 01:47
  • Çocuklarda ağrıyla ilaçsız başa çıkma yöntemleri04 Ocak 2018 Perşembe 13:09
  • Bulantı ve kusmaya gebe kalmayın!04 Ocak 2018 Perşembe 12:51
  • Sinüzit deyip geçmeyin!04 Ocak 2018 Perşembe 12:17
    • FOTO GALERİ
    • Yoğun bakımdaki hastasıyla bu pozu verdi... Tepki yağıyor!
    • Gölete düşen iki tilki file böyle kurtarıldı
    • Survivor 2018'e katılacak iki isim daha belli oldu!
    VİDEO GALERİ
    • Kadıköy'de 2 kişinin öldüğü saldırı... Korku anları kamerada
    • Türk sinemasının çınarı Münir Özkul'a veda
    • Canan Karatay'a canlı yayında şok soru!
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti